BRITANSKI GENERAL UPOZORAVA Ako Talibani zauzmu Avganistan on postaje teroristička baza! Naše povlačenje je bila STRATEŠKA GREŠKA

Britanski general ser Ričard Barons bivši šef Komande združenih snaga Velike Britanije upozorio je da bi Avganistan ako ga Talibani celog zauzmu mogao da ponovo postane teroristička baza i da je povlačenje zapadnih trupa iz te zemlje bila "strateška greška", jer su iz nje Talibani ostvarili teritorijalnu dobit.

General Ričard Barons takođe kako javlja Gardijan upozorio je da bi teroristički napadi u Evropi mogli biti rezultat grupa koje se ponovo uspostavljaju u toj zemlji

„Ne verujem da je to u našem sopstvenom interesu. Donošenjem te odluke o odlasku nismo samo, mislim, prodali budućnost Avganistana , već smo poslali i zaista nesrećnu poruku saveznicima u Zalivu i Africi i Aziji “, rekao je on za BBC Radio 4 u emisiji The Vorld This Veekend.

Bivši šef komande združenih snaga Velike Britanije, koja je povezivala vazduhoplovne snage, Kraljevsku mornaricu i vojsku, govorio je dok su još tri regionalne prestonice u Avganistanu pale u ruke Talibana

Barons je rekao da povlačenje sugeriše da „nemamo stomak da prođemo kroz ove stvari i radije bismo otišli ​​nego osigurali da ne dođe do humanitarne ili političke krize“.

„Izložićemo se riziku ponovnog uspostavljanja terorističkih entiteta u Avganistanu kako bismo naneli štetu Evrop. Mislim da je ovo veoma loš strateški ishod “, dodao je on.

Upozorenja o potencijalnoj terorističkoj pretnji Britaniji i drugim državama ponovio je poslanik torijevca Tobias Elvud, predsedavajući Odbora za odbranu, koji je iskoristio kolumnu u Mejlu u nedelju da osudi ono što je opisao kao „otrcano povlačenje“ .

„Ako se ne probudimo u stvarnosti onoga što se dešava, Avganistan bi mogao ponovo postati država terora. Ovo je, zapamtite, zemlja koja nam je donela 11. septembar “, napisao je on.

Elvud koji je inače i vojni veteran, pozvao je na zadržavanje 5.000 koalicionih snaga za pomoć sa dovoljnom kopnenom, vazdušnom i obaveštajnom podrškom kako bi avganistanska vojska dobila prednost nad Talibanima.

Portparol britanske vlade rekao je: „Prepoznajemo da je bezbednosna situacija u Avganistanu ozbiljna, a izveštaji o eskalirajućem nasilju izuzetno su uznemirujući.

„Ne verujemo da postoji vojno rešenje za avganistanski sukob, i pozivamo Talibane da prekinu kampanju nasilja i uključe se u smislen dijalog sa avganistanskom vladom.

Kurir.rs/A.M./Gardijan