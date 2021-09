MELANIJINI PRIJATELJI KONAČNO REŠILI VELIKU ENIGMU: Evo gde će biti ako se Donald Tramp kandiduje 2024. godine! VIDEO

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Uzvratili su nedavnim izveštajem da je Melanija nameravala da izbegne još četiri godine kao prva dama.

"Ako ih vidite zajedno u Mar-a-Lagu, znate da su zajedno u ovome i svi izveštaji o tome da vode odvojene živote su besmisleni", rekao je čest posetilac Trampovog kluba na Floridi.

Tramp je često odbacio nagoveštaje da planira kandidaturu za 2024. godinu, ali pomoćnici kažu da je malo verovatno da će se zvanično oglasiti sve do posle srednjih izbora za ovu godinu.

To ostavlja političke komentatore da nagađaju o njegovim namerama - i namerama njegove supruge.

Upućeni su za CNN rekli u nedelju da se bivša manekenka zadovoljila time što je majka 15-godišnjem Baronu i da nema 'ni najmanju želju' da se vrati u Belu kuću.

Ali saveznici su odgovorili insistiranjem na tome da je izveštaj lažan, prenosi Dejli Mejl.

"Ako se [Tramp] kandiduje, ona će biti tamo", rekao je savetnik za Politiko.

„Neće imati svoje skupove. Ali je li ikada? '

Druga osoba je rekla da će, ako se Tramp ponovo kandiduje, Melaniju na kampanji zameniti snajom Larom Tramp (levo), koja je udata za Erika Trampa, i Kimberli Giulfoile (desno), devojkom Dona Mlađeg.

Očekuje se da će se Tramp uskoro preseliti na jug iz svog golf kluba u Nju Džersiju kako bi zimi boravio u Mar-a-Lagu.

Bivša prva dama već je na Floridi, gde je Baron počeo školovanje na ekskluzivnoj Akademiji Oksbridž.

'Jedino do čega je Trampu danas vodi računa su golf i Melania. A ako ne želi da on trči, onda će to biti gurnuti veliki kamen uz brdo ', rekla je osoba bliska Trampu.

„Mislim da politika nije njena stvar. Ne sviđa joj se igra. '

Bivša prva dama je tokom svog boravka u Beloj kući isekla privatnu figuru. I ovog leta je primećena samo jednom, dok je početkom jula napuštala Tramp Tauer na Menhetnu sa Baronom.

Tokom kampanje 2016. godine, Melanija je tako često odbijala da se pojavi na događajima, politički operativac koji je radio u Trampovom timu u prvim danima rekao je za CNN da su na kraju 'jednostavno prestali da pitaju'.

To je navelo mnoge da posumnjaju da ona uopšte želi da izađe iz političkog života.

"Ne želi ponovo biti prva dama", rekla je osoba koja je imala blisku vezu sa Melanijom dok je bila prva dama. "Za nju je to bilo poglavlje - i gotovo je, i to je to."

Druga osoba svesna nedostatka interesovanja bivše prve dame za Trampove predsedničke i političke ambicije rekla je: „Nećete je videti na skupovima ili kampanjama, čak i ako„ zvanično “kaže da će se ponovo kandidovati.

Melaniju bi zamenili ovi javni nastupi, rekao je izvor, poput partnera Trampovog sina - Lare Tramp, supruge Erika Trampa i Kimberli Đilfoil, djevojke Donalda Trumpa mlađeg.

„Oni imaju isti poriv da Tramp mora ponovo da se kandiduje; Melanija apsolutno nema ', otkrila je osoba.

Izvor koji je razgovarao sa CNN rekao je da Melanija vidi Trampovo stalno interesovanje za politiku kao svoj posao, a ne njen.

Slovenačko-američka bivša manekenka vratila se u Mar-a-Lago u avgustu, gde će stalno boraviti sa Baronom dok pohađa privatnu školu u toj oblasti.

„Trampov birač stavlja [Melaniju] na pijedestal“, rekao je jedan operativac za CNN. "Zadivljeni su načinom na koji izgleda ili načinom na koji u osnovi ne izražava ideje ili mišljenja, što smatraju stoicizmom i lojalnošću."

"Njima je to dovoljno za vernost", dodali su.

Osoba koja je u Melanijinom društvenom krugu više od jedne decenije rekla je da je njen život sada privatniji nego što bi to ikada mogao biti u Vašingtonu, i „to joj se sviđa“.

"Što više može biti privatna, a ne u javnosti, to bolje", dodali su. 'I nema ništa loše u tome. Mislim, ako je svaka pojedina osoba na svijetu gledala svaki vaš pokret četiri ili pet godina, a to vam nije bilo ugodno - zamislite koliko je to moralo izazvati. '

U februaru je bivša prva dama najavila otvaranje svoje kancelarije posle odlaska iz Bele kuće, ali je nalog na Tviteru u velikoj meri lišen bilo kakvog objavljivanja Melanijinog života nakon napuštanja Vašingtona.

