SILOVALI SU ME, TUKLI I ZATVARALI U ORMAN Ispovest prostitutke o paklu koji je prošla i kako joj je jedan trenutak PROMENIO SVE

Od početka život mi je nudio limune, a ja sam se uvek trudila da napravim najbolju limunadu što mogu, započela je svpju ispovest.

Odrasla sam 1960-tih u zapadnom Čikagu. Moja majka je umrla kada sam imala šest meseci, imala je 16, nikada nisam saznala od čega je umrla, a moja baba koja je često bila pijana nije mogla da mi kaže.

Zvanični izveštaj kaže da je smrt bila prirodna. Ne verujem u to. Ko umire prirodnom smrću sa 16 godina, volim da mislim da ju je Bog želeo, čula sam priče da je bila prelepa i da je imala dobar smisao za humor, znam da je to istina jer i ja to posedujem, nastavila je Brenda.

Kako kaže baba je nastavila da se stara o njoj, nije bila loša osoba i imala je momenata kada je bila divna. Čitala joj je i kuvala, ali je imala problem sa alkoholom.

-Dovodila je partere iz bara kući, a nakon što bi se opila i onesvestila, ti ljudi bi mi radili svašta. Počelo je kad sam imala četiri ili pet godina i postalo je redovna pojava. Siguran sam da moja baka nije znala ništa o tome. Ona je radila kao spremačica u predgrađu i trebbalo joj je dva sata da ode i da se vrati na posao. Nosila sam ključ oko vrata i išla sam sama do vrtića i iz vrtića. Zločinci su to znali i iskoristili su, rekla je ona.

Gledala je žene sa velikom glamuroznom kosom i sjajnim haljinama kako stoje na ulici ispred njihove kuće. Nije imala pojma šta nameravaju. Samo je mislila da su sjajne. Kao devojčica, sve što je želela, želela je da sija.

Jednog dana je pitala baku šta žene rade i ona joj je rekla da žene skidaju gađice i da im muškarci daju novac za to.

-Sećam se da sam sebi rekao: 'Verovatno ću to učiniti', jer su mi muškarci već skidali gaćice, rekla je ona.

Kad se sada osvrnem, sve sam sa sobom to dobro rešila. Sama u toj kući sam imala zamišljene prijatelje koji su mi pravili društvo uz koje bih pevala i plesala. Mislim da mi je to pomoglo da se nosim sa nekim stvarima. U isto vreme, plašila sam se, uvek sam se plašila. Nisam znala da li je ono što se dešava moja krivica ili ne. Mislila sam da sa mnom nešto nije u redu, ispričala je ona.

Kako je rekla za BBC, kada je imala 14 godina, već je imala dvoje dece, a baba joj je rekla da mora da počne da donosi novac zbog dece, jer u kući nije bilo hrane, nisu imale ništa.

-Tako sam jedne večeri - zapravo bio je Veliki petak - otišla i stala ispred hotela Mark Tven. Nosila sam dvodelnu haljinu koja je koštala 3,99 dolara, jeftine plastične cipele i neki narandžasti karmin za koji sam mislila da me čini starijom. Imala sam 14 godina i plakala sam zbog svega, ali sam to uradila. Nije mi se dopalo, ali te večeri sam imala pet muškaraca koji su mi pokazali šta da radim, znali su da sam mlada i to ih je uzbuđivalo, ispričala je Brenda.

-Zaradila sam 400 dolara ali nisam uzela taksi te večeri, došla sam vozhom kući i dala novac babi koja me nije pitala odakle mi. Sledećeg vikenda sam se vratila na isto mesto, a delovalo je da je moja baba srećna što donosim novac u kuću, dodala je.

Međutim, treće noći kada se vratila nekoliko muškaraca ju je izudaralo pištoljem i stavilo je u u gepek kola.

-Prilazili su mi i ranije jer sam, kako su to nazvali, "bez predstavnika" na ulici. Sve što sam videla je svetlo u prtljažniku automobila, a zatim i lica ove dvojice sa pištoljem. Prvo su me odveli na njivu usred ničega i silovali. Zatim su me odveli u hotelsku sobu i zaključali u ormar. To su stvari koje će makroi učiniti da slome duh devojke. Držali su me tamo dugo. Molila sam ih da me puste napolje jer sam bila gladna, ali su rekli da će mi dozvoliti da izađem iz ormana samo ako pristanem da radim za njih, prisetila se Brenda.

Oni su bili njeni makroi oko šest meseci.

-Prostituisala sam se 14 ili 15 godina pre nego što sam počela da se drogiram. Ali nakon nekog vremena, nakon što ste bili davljeni, nakon što vam je neko stavio nož pod grlo ili vam je neko stavio jastuk preko glave, potrebno vam je nešto da postanete malo hrabriji. Bila sam prostitutka 25 godina i za sve to vreme nikada nisam videla izlaz. Ali 1. aprila 1997., kada sam imala skoro 40 godina, mušterija me je izbacila iz auta. Haljina mi je zapela za vrata i on me je vukao šest blokova po zemlji. Koža sa lica i tela mi je bila potpuno oguljena, rekla je ona.

-Otišla sam u Okružnu bolnicu u Čikagu i odmah su me odveli u hitnu. Zbog stanja u kom sam bila, pozvali su policiju, a policajac me je pogledao i rekao 'Oh, znam je. Ona je samo kurva. Verovatno je pretukla nekog momka i uzela mu novac i dobila ono što je zaslužila'. I čula sam medicinsku sestru kako se smeje zajedno sa njim. Gurnuli su me u čekaonicu kao da ništa ne vredim, kao da ipak ne zaslužujem uslugu hitne pomoći. I baš u tom trenutku, dok sam čekala da počne sledeća smena i da neko pobrine za moje povrede, počeo sam da razmišljam o svemu što mi se dogodilo u životu. Do tog trenutka uvek sam imala neku ideju šta da radim, gde da idem. Odjednom kao da sam ostao bez sjajnih ideja. Sećam se da sam podigao pogled i rekla Bogu: "Ovi ljudi ne mare za mene. Možeš li ti da mi pomogneš?!, dodala je Brenda.

Kako kaže Bog je uslišio njene molitve.

-Doktorka je došla i pozvala je socijalnu službu u bolnici. Dali su mi autobusku kartu da odem do mesta zvanog Genesis House, kojim je upravljala sjajna Engleskinja po imenu Edvina Gatelei, koja je za mene postala veliki heroj i mentor. Pomogla mi je da okrenem život.Bila sam u sigurnoj kući i tamo sam imala sve što mi je potrebno. Rekli su mi da mogu d aostanem koliko god želim i ostala sam tamo dve godine. Moje lica i duša su zaceleli, vratila se Brenda, ispričala je ona.

Ona je sada jedna od osnivača fondacije “Drimkečer” koja pomaže ženama žrtvama seksualne eksploatacije.

Često na ulici pomaže ženama koje se bave prostitucijom, savetujući ih i omogućavajući im da i one napuste taj posao.

Kako kaže njene ćerke su izrasle u divne mlade žene koje su odrasle sa njenom tetkom, jedna je lekar a druga radi u krivičnom pravosuđu.

-Sada smo moj muž i ja usvojili mog malog nećaka, završila je ona svoju ispovest.

Kurir.rs