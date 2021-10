RUSIJA PRAVI ARKTIČKU FLOTU?! Pored kopnenih i avijacijskih jedinica stižu i mornarički čuvari Severnog pola!

Ruska državna novinska agencija pozivajući se na svoje izvore u moranici objavila je inofrmaciju da ovaj vid oružanih snaga Ruske Federeacije planira i razmatra da formira Artičku flotu.

Naime, ruska mornarica poseduje četiri flote, jednu flotilu i jednu esakdru mešovitog sastava. Od četiri flote samo dve izlaze na otvoreno more i to Severna flota i Pacifička, do Baltička i Crnomorska flota operišu u zatvorenim morima kao što su Baltičko i Crno More, dok se na Kaspijskom jezeru Ruska mornarica raspolaže i sa Mediteranskom eskadrom. Mešovitim plovnim sastavom koji čine uglavnom brodovi iz Crnomorske i Severne flote.

Kako je izvor iz mornarice rekao za TASS "Ruska artička flota" će biti zasebna formacija u sastavu mornarice i da će njen glavni zadatak biti osiguranje Severnog morskog puta i artičke obale koji sada međusobno dele Severna i Pacifička flota.

Glavni cilj stvaranje ove flote omogućiće severnoj i pacifičkoj floti da se usredsrede na rešavanje borbenih misija.

"Plan je da se infrastruktura nove formacije odvoji od severne i pacifičke flote. U budućnosti će imati brodove i posebnu opremu pogodnu za Arktik", rekao je izvor ove agencije.

TASS je povodom ove informacije kontaktirao komandu ruske mornarice, ali i Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, ali nije dobio nikakve zvanične informacije o stvaranju flote.

Mornarica je grana Oružanih snaga Rusije i sastoji se od operativnih i strateških formacija: Baltičke, Pacifičke, Crnomorske flote i Kaspijske flotile. Postoje odvojeni delovi ruske mornarice kao što su pomorska avijacija, mornarička pešadija i obalske raketne i artiljerijske snage.

