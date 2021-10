NATO UVEŽBAVA PILOTE ZA NUKLEARNI NAPAD: Dok nemačka ministarka preti Rusiji, u OVIM zemljama Evrope se čuvaju atomske bombe

Izjava V.D.nemačke ministarke odbrane Anegret Kramp-Karenbauer da Moskvi treba staviti jasno do znanja, da je NATO spreman da primeni doktrinu odvraćanja i da ne pomišlja da dođe na ideju da napadne članice NATO i njihove partnere na porstoru Baltika i crnomorskom regionu ustalasala je nemačku javnost.

Odlazeću ministarku najviše su kritikovali Socijaldemokrate koji su izjavu nazvali "neodogovornom".

Gospodja Kramp-Karenbauer ne razlikuje se nažalost od sličnih neobuzdanih pretnji ruske strane. Bezbednosnu politiku Nemačke uvek odlikovala nastojanja da se isprobaju sve šanse smanjivanja tenzija. Nije mi jasno da li je ministarka mislila i na atomsko oružje uskladišteno u Nemačkoj", rekao je predsedavajući poslaničke grupe socijaldemokrata (SPD) u nemačkom Bundestagu Rolf Micenih koji je poznat po svojim pacifističkim stavovima, i koji se zalaže i za zabranu stacioniranja američkog nuklearnog oružja na nemačkom tlu.

foto: Printscreen/ Twitter

Ova izjava došla je posle nešto više od nedelju dana od kada je NATO pakt započeo ovogdišnji turnus vežbe pod nazivom "Neprekidno podne", koja sre održavala na prostoru Južne Evrope, a u kojoj su učestovovale vazduhoplovne snage iz 14 članica NATO.

U Evropi se inače od 2015. godine intenzivno održavaju vežebe pod nazivom "Neprekidno podne" čiji je cilj obučavanje pilota borbene avijacije koji će u slučaju sudnjeg dana nositi nuklearne avio bombe pod krilima svojih letelica, koje bi prema zamsili trebalo da budu upotrebljene protiv Rusije.

Inače američko vazduhoplovstvo prema nekim procemana u Evropi trenutno čuva 100 nueklarnih bombi B61-12.

U ovogodišnjoj vežbi jedni od učesnika bili su holandski F-16, Nemački i italijanski borbeni avioni Tornado. Nemački iz baze Bihal i Italijanski iz baze Gedi, koji će inače uskoro biti povučeni iz operativne upotrebe kad dve eskadrile 102. i 154. koje će od 20202. biti prenaoružane borbenim avionima F-35.

Inače, Nemačka nikada nije imala atomsko naoružanje. Od kad je SR Nemačka postala punopravna članica NATO planirano je bilo da Nemačka vojska na svojim borbenim letelicama koristi američke gravitacione nuklearne bombe B 61 protiv Sovjetske armije u slučaju da zatreba. Ujednjenjem dve Nemačke, propašću Varšavskog pakta i krajem Hladnog rata verovalo se da je to naoružanje odavno povučeno iz Nemačke.

foto: Printscreen/ Twitter

Baza Bihal

Međutim, to izgleda i nije bio slučaj kako se verovalo. Ispostavilo se da bombe i dalje nalaze u bazi Bihal kod grada Ajfela koja je baza 33. taktičke eskadrile nemačkog ratnog vazduhoplovstva u kojoj se navodno i danas čuva 20 nuklearnih vazduhoplovnih bombi i to dva podtipa varijante B61 koje nose lovački avioni.

U slučaju neke nepredviđene vanredne situacije avio bombe tipa B61 bi bile montirane pod krila aviona tornado i direktno usmerene na neprijateljske ciljeve u slučaju ugoržavanja istočnih granica NATO pakta.

Za vreme Hladnog rata cilj nukelarnog arsenala bio je u slučaju da konvencionalni napad ne uspe za zaustavljanje sovjetskog oklopa upotrebi nukelarno oružje.

Interesantno je da se američko taktičko nuklearno oružje ne krije samo u Nemačkoj. Nepotvrđene informacije i predviđanja stručnjaka ukazuju da slične baze postoje i u Italiji, Belgiji, Turskoj i Holandiji.

Bundstag tražio uklanjanje Merkelova okrenula glavu

Dalekog 26.marta 2010. Bundestag je od vlade u Berlinu velikom većinom zahevao da se „snažno založi za povlačenje američkog atomskog oružja iz Nemačke", ali vlada Angele Merkel u poslednjih 11 godina to nije nijednom uradila. Naprotiv, nemačka avijacija je od 2015. povećala broj vojnih vežbi na kojima su se piloti osposobljavali za let sa nukelarnim oružjem pod krilima. To je posebno krenulo od kada je Rusija preuzela Krim, razmestila taktičke balističke rakete tipa Iskander u Kaljinjingradskoj oblasti, ruskoj enklavi na severoistoku Evrope između Poljske i Litvanije.

Kurir.rs/A.Mlakar