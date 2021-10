MOSKVU TREBA UVERITI DA ĆE NATO U SLUČAJU NAPADA UPOTREBITI ATOMSKO ORUŽJE! Izjava ministarke odbrane digla Nemačku na noge

U Nemačkoj je oštru reakciju socijaldemokrata izazvala izjava ministarke odbrane Anegret Kramp-Karenbauer, da Moskvu treba uveriti da će NATO u slučaju napada na neku svoju članicu upotrebiti atomsko oružje.

"Moramo Rusiji veoma jasno da stavimo do znanja da smo u krajnjem slučaju, a to i jeste doktrina odvraćanja, spremni da upotrebimo i takva sredstva, kako bi to preventivno zastrašilo i da niko ne bi došao na ideju da napadne, na primer prostor Baltika, ili crnomorske partnere NATO", rekla je Kramp-Karenbauer za nemački radio Dlf.

Demohrišćanska političarka, koja funkciju ministarke sada obavlja kao vršilac dužnosti, rekla je da je ideja odvraćanja "ključna zamisao NATO" i da se to "prilagođava aktuelnom ponašanju Rusije".

"Vidimo pre svega povrede vazdušnog prostora nad baltičkim državama, ali i sve učestalije posezanje na prostoru celog Crnog Mora", dodala je ministarka, a prenosi portal Euraktiv Nemačka.

Predsedavajući poslaničke grupe socijaldemokrata (SPD) u nemačkom Bundestagu Rolf Micenih, nazvao je izjavu Kramp-Karenbauer "neodgovornom".

"Gospodja Kramp-Karenbauer ne razlikuje se nažalost od sličnih neobuzdanih pretnji ruske strane", rekao je Micenih, koji je poznat po svojim pacifističkim stavovima, i koji se zalaže i za zabranu stacioniranja američkog nuklearnog oružja na nemačkom tlu.

Micenih je naglasio da su bezbednosnu politiku Nemačke uvek odlikovala nastojanja da se isprobaju sve šanse smanjivanja tenzija.

Izjava nemačke ministarke usledila je u jeku zaoštravanja odnosa Rusije i NATO, nakon što je Moskva prošle nedelje saopštila da će suspendovati institucionalne kanale komunikacije sa alijansom.

"Nije mi jasno da li je ministarka mislila i na atomsko oružje uskladišteno u Nemačkoj", rekao je Micenih.

U vazduhoplovnoj bazi Bihel na zapadu Nemačke navodno se još uvek nalazi 20 atomskih projektila koje bi u slučaju rata do ciljeva trebalo da ponesu u toj bazi stacionirani borbeni avioni nemačkog Bundesvera.

Istovremeno, odnos Nemačke prema Rusiji, njena pozicija u NATO i odnos prema alijansinoj doktrini nuklearnog odvraćanja su i teme u pregovorima socijaldemokrata, Zelenih i liberala (FDP) o formiranju nove koalicione vlade.

I dok se sve tri partije nedvosmisleno zalažu za članstvo u NATO, SPD je skeptičan prema doktrini nuklearnog odvraćanja, a kopredsednica Zelenih i kancelarska kandidatkinja te partije Analena Berbok se otvoreno izjašnjava protiv atomskog oružja u Nemačkoj.

Berbok je tokom predizborna kampanje u septembru na javnoj televiziji rekla da "deo razoružanja mora biti i atomsko oružje u Nemačkoj i celoj Evropi" i dodala da se zalaže i za pristupanje ugovoru UN o zabrani nuklearnog oružja.

