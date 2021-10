VOJNA VEŽBA KOJA JE UZNEMIRILA SVET: Ruski i kineski ratni brodovi kružili oko Japana, analitičari zvone na uzbunu

Analitičari, međutim, smatraju da će vežbe verovatno imati suprotan efekat, odnosno da će potencijalno ponovo podstaći regionalne tenzije i dati na značaju tvrdnjama japanske vlade da treba da poveća vojnu potrošnju kako bi se suprotstavila kineskoj agresiji.

Na putovanju, najavljenom kao prva zajednička kinesko-ruska pomorska patrola u zapadnom Pacifiku, brodovi su prošli kroz moreuz Cugaru koji razdvaja glavno japansko ostrvo i njegovo severno ostrvo Hokaido, pre nego što su krenuli niz istočnu obalu Japana, a zatim nazad ka Kini kroz moreuz Osumi kod južnog japanskog ostrva Kjušu.

Iako je stranim plovilima dozvoljeno da plove kroz moreuz Osumi i Cugaru, koji se smatraju međunarodnim vodama, manevri su pomno praćeni u Japanu.

"To će osnažiti tvrdnje Japana da Kina predstavlja potencijalnu pretnju, zbog čega moraju da povećaju sopstvenu potrošnju na odbranu i spremnost da se nose sa njom", rekao je CNN Dru Tompson, bivši zvaničnik Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država i viši naučni saradnik na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru.

Japansko ministarstvo odbrane je opisalo vežbe, koje su trajale prošle nedelje, kao "neobične“.

Kinesko-ruska flotila se sastojala od pet ratnih brodova iz svake zemlje, sa mešavinom razarača, fregata, korveta i pomoćnih brodova.

Kineska vojska je saopštila da su se dve mornarice u subotu razišle u Istočnom kineskom moru. "Zajednička vežba i zajedničko krstarenje dodatno su razvili kinesko-rusko sveobuhvatno strateško partnerstvo koordinacije za novu eru i efikasno unapredili mogućnosti zajedničkih operacija obe strane, što je dovelo do zajedničkog održavanja međunarodne i regionalne strateške stabilnosti“, naveo je kontraadmiral Bai Jaoping iz Severne komande Narodne oslobodilačke armije i zamenik komandanta mornarice.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je cilj zajedničke patrole "demonstriranje državnih zastava Rusije i Kine, održavanje mira i stabilnosti u azijsko-pacifičkom regionu, kao i zaštita objekata pomorske ekonomske aktivnosti obe zemlje“.

Vojno jačanje Japana

Tenzije između Kine i Japana su porasle poslednjih godina, usred akcija Pekinga da potvrdi suverenitet nad ostrvima pod kontrolom Japana.

Kina je takođe pojačala svoj vojni pritisak na obližnji Tajvan, šaljući desetine ratnih aviona u blizini ostrva. Japanski zvaničnici su prethodno vezali bezbednosnu situaciju na Tajvanu za Japan, napominjući da se 90 odsto japanske energije uvozi preko oblasti oko Tajvana.

Iako japanska vojna potrošnja bledi u poređenju sa Kinom, zemlja je značajno ojačala svoju odbranu, dodajući najsavremenije borbene avione F-35 i pretvarajući ratne brodove u nosače aviona za njih.

Takođe je u procesu dodavanja visokotehnoloških razarača i podmornica - koje sve mogu da projektile pošalju daleko od japanskih obala.

Domet japanskih snaga za samoodbranu bio je jasno vidljiv u ponedeljak, pošto je jedan od ratnih brodova koji će na kraju biti opremljen za prevoz F-35 - razarač helikoptera JS Kaga -- izveo bilateralne vežbe sa udarnom grupom nosača aviona američke mornarice u Južnom kineskom moru na koje Kina gleda kao na svoju suverenu teritoriju.

Tokom leta, japanske pomorske snage su trenirale sa svojim kolegama iz britanske udarne grupe 21, koju je predvodio nosač aviona HMS kraljica Elizabeta, kao i sa brodovima američke mornarice na Pacifiku.

Peking je budno pratio ove događaje, a zajednička ruska flotila je znak Kine da i ona ima partnere, rekao je profesor rata i strategije na Kraljevskom koledžu u Londonu Alesio Patalano.

"Ovog leta, Amerikanci i partnerske mornarice su značajno podigli nivo interoperabilnosti u zapadnom Pacifiku“, rekao je on. "Ovo je bolna tačka za Kineze, pa se čini da je zajednička patrola odgovor na to", dodao je.

Rusija i Kina imaju stalno vojno partnerstvo i izvele su seriju zajedničkih vežbi, od kojih je najistaknutija bila "Vostok 2018“, simulirana bitka u kojoj se rusko-kineska koalicija borila protiv izmišljenog neprijatelja.

U avgustu su Rusija i Kina ponovo udružile snage da bi koristile zajednički sistem komandovanja i kontrole, sa ruskim trupama integrisanim u kineske formacije, saopštilo je tada kinesko Ministarstvo odbrane.

foto: Profimedia

Kinesko "licemerje"

Ruta kojom je prošla zajednička kinesko-ruska patrola, kroz moreuz Osumi na kraju svog putovanja, kao i kroz uski moreuz Cugaru između glavnih ostrva Honšu i Hokaido ranije ove nedelje, takođe je privukla značajnu pažnju.

Razlog je, navodi CNN, što kada američka mornarica ili strane mornarice prolaze kroz Tajvanski moreuz između Tajvana i kineskog kopna, Peking ih osuđuje kao destabilizirajuće.

Na primer, nakon što su američki i kanadski ratni brodovi plovili kroz Tajvanski moreuz ranije ovog meseca, Istočna komanda kineske vojske optužila je dve strane da su u dosluhu sa ciljem "izazivanja nevolja" i da su "ozbiljno ugrozile mir i stabilnost" u moreuzu.

Sa širinom od 160 kilometara na svojoj najužoj tački, Tajvanski moreuz je ogroman u poređenju sa prolazima između japanskih ostrva. Tesnac Osumi je, na primer, širok samo 27 kilometara na svom najužem mestu.

Iako kineski i ruski ratni brodovi nisu kršili međunarodno pravo, segment vesti emitovan na kineskoj državnoj televiziji pokazao je koliko su bili blizu japanske teritorije.

Reporterka koja je bila na jednom od kineskih brodova prikazana je kako prolazi kroz Cugaru moreuz dok se japanska obala nazire iza nje. Kasnije, nakon prelaska moreuza, ona je rekla: "Sada smo u zapadnom Pacifiku, a nedaleko od nas vidimo avione japanskih pomorskih snaga za samoodbranu. Prate nas od početka naše patrole. Pored aviona, poslali su i više plovila da prate našu formaciju radi prikupljanja obaveštajnih podataka".

Tompson je rekao da Kina ne može da zagovara jednu stvar, a da deluje na suprotan način.

"Ili podržavate norme ili podržavate politiku moći", rekao je on o rukovodstvu u Pekingu. "To njihovu žestoku anti-stranu retoriku čini krajnje licemernom. Dakle, ako je to dobro za Kinu i Rusiju, onda mora da je u redu i za SAD, Kanadu i druge mornarice koje plove u Tajvanskom moreuzu – ili čak u Južnom kineskom moru. Oni utvrđuju da je to veoma prihvaćena međunarodna norma", rekao je Tompson.

