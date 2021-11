LEDENI TUŠ ZA BAJDENA: Republikanac pobedio u Virdžiniji, tradicionalnom uporištu demokrata a da nijednom nije pomenuo Trampa!

Kandidat demokrata, Teri Mekolif, bio je u kampanji sa Bajdenom i Barakom Obamom, ali to nije bilo dovoljno da spreči zaustavi republikanca Glena Jangkina da pobedi. Dodatni "blam" je što je Mekolif izgubio u ključnim okruzima u kojima je Bajden pobedio na predsedničkim izborima 2020. godine.

"U redu, Virdžinija, osvojili smo ovu stvar!" poručio je Jangkin svojim pristalicama u sredu rano ujutru. “Koliko je ovo zabavno!”

Jangkin (54) je pobedu opisao kao "odlučujući trenutak” za milione stanovnika Virdžinije koji dele "iste snove i nade" i poručio: "Zajedno ćemo promeniti putanju ove zajednice, i prijatelji, započećemo tu transformaciju prvog dana. Nema vremena za gubljenje.”

Osvrnuvši se na odlučujuće pitanje njegove kampanje, republikanac je rekao: "Vratićemo izvrsnost u naše škole... Uvešćemo izbor u naš sistem javnih škola... Prijatelji, prihvatićemo naše roditelje, a nećemo ih ignorisati. Nastavićemo sa nastavnim planom i programom koji uključuje slušanje doprinosa roditelja."

Kao i u predizbornoj kampanji, Jangkin nijednom nije izgovorio ime "Tramp“.

Bitka u Virdžiniji viđena je kao lakmus test Bajdenovog predsedničkog mandata godinu dana nakon što je osvojio Belu kuću, a poklopila se sa zastojem njegovog dnevnog reda u Kongresu i padom njegovog rejtinga na 42%.

"Borba se nastavlja“, rekao je Mekolif u govoru u utorak uveče. "Moramo se pobrinuti da zaštitimo pravo žena da biraju ovde u Virdžiniji. Moramo da se pobrinemo da svi dobiju kvalitetnu, pristupačnu zdravstvenu zaštitu. Svako ima pravo na obrazovanje svetske klase i mi ćemo nastaviti tu borbu večeras, i svaki dan napred".

Mekolifovi pokušaji da Jangkina prikaže kao pomoćnika Donalda Trampa pokazali su se manje efikasnim od laserskog fokusiranja republikanaca na izazivanje straha i besa roditelja zbog pitanja kulturnog rata u školama u Virdžiniji.

Jangkin je, navodi Gardijan, izneo lažne tvrdnje da je kritička teorija rase – analitički okvir kroz koji akademici ispituju načine na koje se rasni dispariteti reprodukuju zakonom – rasprostranjena u obrazovnom sistemu države i njegova kampanja je bila usmerena na gaf Mekolifa na jednoj od njihovih debata kada je rekao: "Mislim da roditelji ne bi trebalo da govore školama šta treba da predaju".

Uz to, Jangkin je uspešno iskoristio i prihvatio Trampovu podršku, ali ga nikada nije pominjao u govorima niti ga je pozvao da lično vodi kampanju. Bio je dovoljno dvosmislen da privuče umerene republikance bez udaljavanja Trampove baze.

Istorija je bila na Jangkinovoj strani jer u SAD partija koja izgubi Belu kuću ima tendenciju da bude energična i obično pobeđuje u trci za guvernera Virdžinije godinu dana kasnije. Ali sam Mekolif je prekršio to pravilo kada je postao guverner 2014. (bio je ograničen na jedan mandat).

Međutim, nijedan republikanac nije osvojio državnu funkciju od 2009. godine, a Bajden je pobedio Trampa u Virdžiniji za 10 procentnih poena, što znači da bi gubitak demokrata ovde odjeknuo širom nacije.

Mekolif, političar od karijere i demokrata iz establišmenta, verovatno će ukazati na Bajdenovu opadajuću popularnost i zastoj u Vašingtonu kao faktore njegovog poraza. Jangkin, bivši izvršni direktor kompanije za privatni kapital Carlile Group, prodao se kao politički autsajder koji izaziva liberalnu elitu.

Njegova strategija – delikatno raspirivanja kulturnih ratova u obrazovanju i namigivanja Trampu bez potpunog prihvatanja – smatra se potencijalnim planom za republikanske kandidate na izborima za Kongres sledeće godine.

Tramp je u izjavi rekao: "Sve što je Mekolif uradio bilo je da je pričao o Trampu, Trampu, Trampu i on je izgubio! Šta vam to govori, lažne vesti? Pretpostavljam da ljudi koji se kandiduju za funkcije kao demokrate to neće raditi još dugo. Nisam čak ni morao da odem na skup za Jangkina, jer je Mekolif to uradio za mene".

Dan Konston, predsednik Kongresnog fonda za lidere, superpolitičkog akcionog komiteta posvećenog izboru republikanaca u Predstavnički dom, rekao je: "Večerašnji rezultati su digli na noge svakog demokratu u Kongresu".

"Virdžinija je nekada bila nulta tačka pada predgrađa, ali je sada postala epicentar povratka republikanaca 2022. Ako republikanci mogu da pobede čak i u državi koja je toliko plava da je Džo Bajden pobedio sa 10 poena, onda je daleko više demokrata u opasnosti sledeće godine nego žele da priznaju", rekao je on.

Birači u državama širom SAD izašli su na birališta u utorak, godinu dana posle predsedničkih izbora, da daju svoj glas za lokalne guvernere, gradonačelnike i javne mere.

U Njujorku je bivši policajac Erik Adams lako pobedio u trci za gradonačelnika Njujorka. U Bostonu, Mišel Vu je ušla u istoriju postavši prva Amerikanka azijskog porekla koja je izabrana za gradonačelnicu. U Daramu u Severnoj Karolini, Elejn O'Nil je postala prva gradonačelnica afroameričkog porekla, dok je Abdulah Hamud pobedio u trci za gradonačelnika u Dirbornu u Mičigenu, čime je postao prvi arapsko-američki lider u gradu.

U Mineapolisu, birači su odbacili inicijativu kojom bi se policijska uprava zamenila novim odeljenjem za javnu bezbednost, skoro godinu i po dana nakon što je policijsko ubistvo Džordža Flojda inspirisalo proteste širom zemlje protiv policijske brutalnosti.

Kurir.rs