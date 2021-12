U ISTORIJI SU MNOGE DIKTATURE TO POKUŠALE DA URADE: Papa o politički korektnoj ideji EU da ukine Božić

Evropska komisija je izdala, a potom i povukla interni dokument pripremljen sa ciljem povećanja svesti o inkluzivnosti u komunikaciji.

U dokumentu, koji je procurio krajem novembra, piše da ne treba koristiti opšti termin "božićni praznici", već "praznici" i da upotreba izraza koji su jasno povezani sa određenom religijom, bračnim statusom ili polom, treba izbegavati.

"U istoriji su mnoge diktature to pokušavale da urade. Setite se Napoleona. Setite se nacističke, komunističke diktature... to je svojstveno razvodnjenom sekularizmu i osuđeno na neuspeh", rekao je papa po povratku iz Grčke u Vatikan, a prenosi Informativna katolička agencija IKA.

"Evropska unija mora da se vrati idealima očeva osnivača, koji su bili ideali zajedništva, veličine, i da pazi da ne ide putem ideološke kolonizacije. To bi moglo da se završi podelom među zemljama i da izazove kolaps Evropske unije. Evropska unija mora da poštuje svaku zemlju i njenu unutrašnju strukturu, raznolikost zemalja, a ne da ih čini jednolikim. Mislim da to neće uraditi, to joj nije namera, ali ovde treba da bude oprezna", nastavio je on.

"Svaka zemlja ima svoju posebnost, ali je svaka otvorena za druge. Suverenitet Evropske unije je suverenitet braće u jedinstvu u kome se poštuje individualnost svake zemlje. I pazite da ne postanete nosilac ideološke kolonizacije. Zato je pitanje Božića anahronizam", zaključio je papa.

Susret sa Kirilom Papa je takođe rekao da je spreman da otputuje u Moskvu na sastanak s patrijarhom Kirilom. "Spreman sam da odem u Moskvu i razgovaram s bratom", rekao je on i dodao da bi ove sedmice u Rim trebalo da stignu zvaničnici Ruske pravoslavne crkve kako bi dogovorili vreme i mesto susreta. IKA navodi da bi mogući odlazak pape Franje u glavni grad Rusije bio prvi odlazak nekog pape u Moskvu.

