TROJICA GENERALA UPOZORAVAJU: Americi posle predsedničkih izbora 2024. preti građanski rat! Poslali pismo preko Vašington posta

Trojica penzionisanih američkih generala iznela su nedavno procenu da bi u Sjedinjenim Državama mogao da izbije građanski rat ako Pentagon ne uspe da iskoreni "potencijalne pobunjenike" jer, po njima, postoji velika šansa da dođe do još jedne pobune, nalik onoj od 6. januara ove godine, kada su pristalice Donalda Trampa upale na Kapitol Hil.

Slabe tačke u vojsci

Naime, trojica penzionisanih generala američke vojske, general-majori Pol D. Iton i Antonio M. Taguba i brigadni general Stiven M. Anderson u autorskom tekstu koji je objavio Vašington post pozvali su Pentagon da ranije reaguje, pronađe slabe tačke i spreči potencijalni pokušaj državnog udara posle narednih predsedničkih izbora, koje će biti u novembru 2024.

Oni smatraju i da je potencijal za slom unutar vojske SAD stvaran, i tome u prilog navode svoju zabrinutost zbog mogućih posledica nakon predsedničkih izbora, koji bi doveli do haosa u vojnim redovima.

Neslaganje u vojnim redovima

Kao očigle dan primer takvog haosa i sukoba u redovima vojske, trojica generala navode da je klasičan primer za to bio sukob Nacionalne garde Oklahome s Pentagonom oko problema sa vakcinacijom protiv korone, što ukazuje na nadolazeći krah američke vojske i problem koji je mnogo veći nego učešće vojske u januarskim dešavanjima pred formiranje Bajdenove vlasti

Komandant Nacionalne garde Oklahome brigadni general Tomas Mančini otvoreno je prkosio Pentagonu zbog vakcinacije protiv koronavirusa i otvoreno poručivao vojnom vrhu da nijedan njegov pripadnik neće biti kažnjen ako odbiju cepivo, uprkos pretnjama američkog vojnog vrha da će povući sva finansijska i materijalna sredstva koja su potrebna za funkcionisanje rezerve.

Generali tvrde da bi potencijalni haos u vojnim redovima mogao da dođe samo ako Republikanci ponovo osvoje vlast i pobede u narednoj predsedničkoj trci.

Preti dvovlašće

Trojica generala navode i scenario sudnjeg dana prema kome može doći do dvovlašća odnosno da novoizabrani predsednik Džo Bajden izdaje naređenja svojim komandantima, nasuprot Trampu ili nekom drugom Republikancu, koji ima svoje komandnate i kojima izdaje naređenje kao predsednik u senci. To bi značilo i podelu u vojnim redovima, jer bi jedni sledili jednog predsednika, a drugi to odbili i priznali vlast gubitnika.

Generali sugerišu i da veliki broj političara na federalnom ili lokalnom nivou bi želeli da ojačaju redove kanidata koji je izgubio predsedničku trku, ali po svaku cenu želi da postane predsednik. Haos koji bi takva situacija stvorila otvorila bi put za još jedan građanski rat koji bi potkopao bezbednost SAD i koji bi američki neprijatelji mogli da iskoriste za napad na SAD, završavaju svoje pismo trojica američkih generala

Kurir.rs/A.Mlakar

Vojska puna pučista Trojica generala upozoravaju da su redovi američke vojske prepuni potencijalnih pobunjenika, koji će ustati protiv legalno izabranog predsednika SAD, ako ne bude republikanac i pozivaju "Pentagon" da sve pobunjenike identifikuju, izoluju i uklone iz armije dok ne bude prekasno da se sprovedu "čistke". Kao prilog svoje tvrdnje navodi i podatak da je u januarskom upadu u zgradu Kongresa bio veliki broj veterana i aktivnih pripadnika vojske, koji su direktno bili umešani u čitav događaj.