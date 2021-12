KAKO SU AMERIKANCI PRATILI S-400 U SRBIJI 2019. Izviđački letovi nad BIH, Albanijom i Makedonijom zbog vežbe na Batajnici!

Izjava bugarskog profesora Momčil Dojčeva inače kopredsedavajući Atlantskog saveta, da ruski protivvazdušni raketni odbrambeni sistem, S-400 Trijumf, predstavlja stvarnu pretnju za Bugarsku i NATO, od srca je nasmejao Srbiju, posebno tvrdnja da je on ostao kod nas

„Problem nije toliko u tome što smo mi dali dozvolu jer je to delom zbog ugovora između EU, NATO i Rusije, Srbije, već u tome što ne znamo da li je ovaj protivvazdušni sistem zaista ostao u Srbiji ili se vratio u Srbiju. Čak i da se vrati u Rusiju, zabrinjavajuće je što su se ovi rusko-srpski manevri u srpskoj bazi Batajnica kod Beograda pokazali kao godišnji. To znači da će S-400 Trijumf praktično tu ostati, a to je već pretnja bezbednosti ne samo letova, već i bezbednosti svih zemalja NATO-a“, rekao je profesor Dojčev.

Međutim, profesor bi morao znati da onomad, kad je kod nas da kad je stigao deo S-400 itekako su Amerikanci znali šta je to i koliko i kad su stigli i kad su otišli.

Naime tog 25. oktobra 2019. godine u ranim jutarnjim časovima započela je bila

operaciju izviđanja naše teritorije i elektronsko osmatranje i prisluškivanje zbog raketnih sistema S-400 i Pancir S-1 koji su stigli u našu zemlju iz Rusije. Tom prilikom korišten je laki izviđački avioni RC 12 koji je imao civilnu oznaku B 350.

foto: Printscreen Flight radar

Prema podacima sa "Flajt radara", američki avioni su poleteli iz vazduhoplovne NATO baze Avijano u Italiji. Potom su obalom uz Albaniju, preko Crne Gore, stigli u Bosnu i Hercegovinu, gde su kružili dok se vežba "Slovenski štit" izvodila kako na Pasuljanskim livadama, tako i na Batajnici.

Avion je leteo uz Drinu, zatim pored Tuzle i Doboja i onda nazad. Takođe letova je bilo i prema Vlasnici.

Inače taj avion se posle leta nad Bosnom, preko Crne Gore nastavio let ka Tirani, gde je sleteo.

Nakon toga, izviđački avion viđen je iznad Tirane, a potom je leteo iznad teritorije Kosova i Metohije, Severne Makedonije, gde je najviše kružio između gradova Štip i Kvadarci, zatim Gnjilana i Prištine, a najviše letova napravlejno je bilo iznad Đakovice, pre nego što se avion vratio u Tiranu.

foto: Printscreen Flight radar

Naravno Rusi su posle završetka vežbe pancire i deo S-400 koji su dovezli vratili nazad u Rusiju, a mit o tome da je on ostao u Srbiju poslužio je u paranosanju pojedinih analitičara da Srbija skriva ovaj sistem u Srbiji, naravno bez utemeljnih dokaza i osnova.

foto: Printscreen Flight radar

Raketni sistemi Pancir S-1 i S-400 dopremljeni su 24.oktobra u Srbiju, kako bi se upotrebili u zajedničkoj vojnoj vežbi "Slovenski štit" koja će se realizovati u rejonu aerodroma "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" na Batajnici i na poligonu "Pasuljanske livade", uz angažovanje i ostalih jedinica iz sastava Ratnog vazduhoplovstva i protvvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Kako je tada najavilo Ministarstvo odbrane navedeno, cilj vežbe je obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije PVO Vojske Srbije i Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije u protivvazduhoplovnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđanja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi i jedinica za pripremu i izvođenje operacije PVO.

Kurir.rs/A.Mlakar