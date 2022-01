LUDILO U HONGKONGU: Za beg iz pakla karantina plaćaju pravo bogatstvo, zbog kućnih ljubimaca unajmljuju i privatne avione

S obzirom na to da striktni gradski i generalno kineski režim "nula kovida" dovodi do porasta cena tereta i otkazivanja letova, ljudi se međusobno povezuju kako bi koristili privatne avione po ceni od oko 25.665 dolara za svakog vlasnika sa njegovim ljubimcem, svedoče neke kompanije i pojedinci, prenosi Fajnenšal tajms.

"Potražnja je velika", rekao je Kris Filips iz Er čarter servisa, kompanije koja pruža usluge organizovanja privatnih letova.

"Ljudi žele da vrate svoje ljubimce (u svoje domovine), svoje mačke, pse i zečeve, a naprosto ih ne mogu vratiti komercijalnim linijama".

foto: EPA / Jérôme Favre

Vlasti Hongkonga ovog meseca su zabranile putničke letove iz osam zemalja u sklopu strogih gradskih politika eliminacije korona virusa, što je dovelo do talasa otkazivanja letova, dok se avio-kompanije bore da drže korak sa promenama propisa.

Usmrćivanje hrčaka

Strogi karantinski režim prisiljava mnoge useljenike da napuste grad, dok se sve veći broj lokalnih građana pridružuje imigracijskim mogućnostima koje su uveli Velika Britanija, Australija i Kanada nakon političkih nemira na kineskoj teritoriji 2019. godine.

Napori Hongkonga da suzbiju virus proširili su se čak i na kućne ljubimce, a vlada je ove nedelje usmrtila više od 1.000 hrčaka i stavila u karantin oko 150 posetilaca pet šopa zbog straha od prenosa virusa sa životinja na čoveka, iako nema nikakvih dokaza da domaće životinje mogu da prenesu bolest na ljude.

Stanovništvo Hongkonga palo je za 1,2 odsto u prvoj polovini 2021. godine, prema poslednjim popisima stanovništva. Oni koji to sebi mogu da priušte, odvode svoje ljubimce sa sobom, ali to postaje sve teže s obzirom na mali broj letova, što dovodi do povećane potražnje za privatnim avionima.

Kako kaže Filips, došlo je do talasa međusobnog povezivanja ljudi koji pokušavaju zajednički da pronađu let, saznaju datum leta i jednostavno kažu "dobro, idemo toga dana".

Stivi Fibi, viši konsultant u Ferndale Kennels and Cattery, kaže kako je pre pandemije njegovo poslovanje bilo uglavnom uravnoteženo u smislu uvoza i izvoza kućnih ljubimaca, no sada se 90 do 95 odsto poslovanja temelji na izvozu.

"Ne možemo predvideti kako će izgledati budućnost... Svake nedelje neki novi aerodrom ukida rute", rekao je, dodajući da "priličan broj ljudi" razmatra opciju privatnog aviona. Napominje da bi, primera radi, prevoz psa labradora i njegovog vlasnika u Veliku Britaniju mogao da košta nešto više od 19.000 dolara.

"To je srceparajuća stvar... za mnoge ljude njihov pas je član njihove porodice pa plaćaju ove izuzetno visoke cene".

Kompanije imaju pune ruke posla

Iz kompanije Pet Holidays sa sedištem u Hongkongu, navode kako su prošle godine organizovali 18 privatnih aviona za potrebe preseljenja kućnih ljubimaca, sa letovima uglavnom u Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i u Kanadu, Tajvan i Singapur, u poređenju sa čak nijednim takvim letom 2020. godine.

Očekuju da će unajmiti još 20 privatnih aviona za kućne ljubimce ove godine zbog jedne trećine kupaca koji prelaze sa komercijalnih letova na čarter usluge.

foto: TPG / Zuma Press / Profimedia

Ada Lo iz Dog Expressa, kompanije koja se bavi prevozom i useljavanjem kućnih ljubimaca, kaže da je kompanija planirala tri leta privatnih aviona za kućne ljubimce u Veliku Britaniju u narednim mesecima, dok Geri Kostelo iz britanskog operatera za prevoz kućnih ljubimaca PBS International Freight, koji sarađuje sa privatnim avio-kompanijama, kaže da grupa beleži "veliko povećanje" potražnje iz Hongkonga.

U Top Stars Air, kompaniji koja se bavi prodajom poslovnih letova, kažu da su prošle godine organizovali desetine letova i da sada primaju oko 20 zahteva dnevno. Sledećeg meseca planiraju let za London za šest osoba i sedam kućnih ljubimaca, pri čemu će avion doleteti iz Dubaija bez iskrcavanja posade, s obzirom na stroge zahteve Hongkonga o karantinu.

Anet Širmer, profesorka koja živi u Hongkongu, kaže kako planira da se preseli u Evropu u maju pa pokušava da organizuje let za svoja tri psa i jednu mačku putem društvenih mreža.

"Letovi se često otkazuju u kratkom roku što je jako veliki problem jer za kućne ljubimce mora se obaviti papirologija i veterinarske provere u određenom vremenskom roku s obzirom na let", rekla je Širmer.

Kurir.rs/Jutarnji list