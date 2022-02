KAKO JE AZOV POSLE KRIMA POSTAO NAJVEĆE ORUŽJE I NAJVEĆA PRETNJA KIJEVU: Uspon neonacista u Ukrajini

"Nemam ništa protiv ruskih nacionalista ili velike Rusije. Ali Putin čak nije ni Rus. Putin je Jevrejin", rekao je Dmitrij.

Dmitrij je rodom iz istočne Ukrajine i član bataljona Azov, dobrovoljačke grupe koja se istakla u borbama protivproruskih separatista 2014. godine.

Nakon što je Rusija pripojila Krim, i otkrila sve slabosti ukrajinske vojske, pojavila se sve veća zabrinutost da, iako bi Azov i drugi dobrovoljački bataljoni mogli da budu najmoćnija i najpouzdanija snaga Ukrajine na bojnom polju protiv separatista, oni takođe predstavljaju najozbiljniju pretnju ukrajinskoj vladi, a možda čak i državi, kada se sukobi na istoku jednog dana završe, pisao je Gardijan 2014. godine

Azov izaziva posebnu zabrinutost zbog krajnje desničarskih i neonacističkih stavova mnogih njegovih članova. Dmitrij, na primer, sebe ne smatra nacistom ali se divi Adolfu Hitleru i smatra da se holokaust nikada nije dogodio. Iako mnogi njegovi saborci iz Azova ne dele njegovo mišljenje, ima mnogo onih sa uznemirujućim političkim stavovima.

Simbol puka podseća na nacistički "volfsangel" iako u Azovu tvrde da su to slova N i I precrtana i da su skraćenica "nacionalne ideje". Mnogi članovi imaju veze sa neonacističkim grupama, a čak ni oni koji demantuju da imaju veze sa neonacistima nisu bili baš najubedljiviji.

"Naravno da nema nenonacista u puku, to su gluposti. Samo postoji mnogo ljudi koje interesuje nordijska mitologija", rekao je jedan pripadnik Azova koji je, pak, na pitanje kakvi su njegovi politički stavovi, rekao: "nacionalsocijalistički". Što se tiče tetovaža svastike koje mnogi imaju, on kaže da kukasti krst nema nikakve veze sa nacistima. "To je drevni simbol sunca", dodao je.

Azov je u jeku tenzija oko Krima privukao krajnje desničarske dobrovoljce iz inostranstva, kao što je Mikael Skilt, 37-godišnji Šveđanin, snajperista švedske vojske koji sebe opisuje kao "etničkog nacionalistu".

Uprkos tvrdnjama Vladimira Putina da je pokrenuo invaziju kako bi "denacifikovao" Ukrajinu, Azovci su manjina i nisu, koliko god imali naopake stavove, antiruski nastrojeni. Zapravo, tvrdio je Gardijanov novinar, "lingva franka" u puku je ruski. U Azovu je u to vreme bilo i Rusa koji su sa simpatijama gledali na proruske pobunjenike ali su ih, na kraju, smatrali Putinovim pionima i pozivali na "nacionalistički, nasilni Majdan" u Moskvi.

U jeku sukoba pre osam godina, pripadnici Azova bili su cenjeni među ukrajinskim borcima. Podržavali su ih i hvalili.

"Ovako to funkcioniše. Odeš na neko žarište, vide da si baš hrabar, razmeniš brojeve telefona i sledeći put možeš da se javiš za uslugu. Ako ti treba artiljerijski udar možeš da pozoveš generala i proći će tri sata i bićeš mrtav. Ili možeš da pozoveš kapetana ili majora koji komanduje artiljerijskim divizionom i oni će ti odmah pomoći. Mi smo Azov i znaju da ako im ikada zatreba, mi ćemo biti tu za njih", rekao je jedan ruski dobrovoljac u Azovu

Za komandante i generale u Kijevu, koje mnogi u Azovu i drugim dobrovoljačkim bataljonima vide kao odgovorne za strašne gubitke koje je ukrajinska vojska pretrpela, postojao je samo prezir. Ukrajinske oružane snage su "vojska lavova koju predvodi ovca“, rekao je Dmitrij.

Dmitrij je rekao da veruje da je Ukrajini potreban "snažan diktator da bi došao na vlast koji bi mogao da prolije mnogo krvi, ali da ujedini naciju u tom procesu“.

Mnogi u bataljonu Azov sa kojima je Gardijan razgovarao dele ovaj stav, koji je daleko od težnje za evropskim idealima i demokratijom koja je pokretala proteste u Kijevu na početku. Ruski dobrovoljac koji se borio sa Azovom rekao je da veruje da je Ukrajini potrebna "hunta koja će na neko vreme ograničiti građanska prava, ali pomoći da se uvede red i ujedini zemlja“.

Ova disciplinska crta bila je vidljiva u bataljonu. Piće je strogo zabranjeno. "Jednom se jedan momak napio, ali ga je komandir tukao po licu i nogama dok nije mogao da se pomeri, a onda je izbačen“, ponosno se prisetio jedan borac.

I drugi dobrovoljački bataljoni su se našli u centru pažnje. Amnesti internešenel je pozvao ukrajinsku vladu da istraži zloupotrebe prava i moguće egzekucije od strane Aidara, drugog bataljona.

"Neuspeh da se zaustave zloupotrebe i mogući ratni zločini od strane dobrovoljačkih bataljona rizikuje značajno pogoršanje tenzija na istoku zemlje i podrivanje proklamovanih namera novih ukrajinskih vlasti da ojačaju i šire vladavinu prava“, rekao je Salil Šeti iz AI.

Borci Azova nadali su se da će u Ukrajini uslediti "nova revolucija" koja će dovesti odlučnijeg vojnog vođu na vlast. Zanimljivo je da u to vreme, puk dobijao sredstva i pomoć od guvernera Donjecke oblasti, oligarha Serhija Tarute. Njegov pomoćnik Aleks Kovžun, rekao je da politički stavovi pojedinih pripadnika Azova nisu problem, i negirao da simbol bataljona ima nacistički prizvuk.

"Stavovi nekih od njih su njihova lična stvar sve dok ne krše zakon“, rekao je Kovžun. "A simbol nije nacistički. Verujte mi – neki članovi moje porodice su umrli u koncentracionim logorima, tako da imam dobro razvijen nos za nacistička sranja.“

Azov je pored svojih dužnosti na frontu funkcionisao i kao "neka vrsta policijske jedinice“ i zavodio je red po Mariupolju i okolini. Ubzro potom našao se u sastavu vojske.

Nakon što su godinama pokušavali da se uvuku u "mejnstrim" politiku Ukrajine kako bi sprovodili svoje ideje i nametali svoje vrednosti, posle parlamentarnih izbora 2019. godine kada su osvojili manje od dva procenta glasova u koaliciji sa svim ostalim ultradesničarskim i nacističkim strankama u Ukrajini (kojih ima prilično) i odlaska dugogodišnjeg pokrovitelja, bivšeg ministra policije Arsena Avakova, Azov se primirio sve do nove eskalacije nasilja kada su ponovo organziovali obuke za civile i obećali da će baniti zemlju od agresora.

Kada se i ovaj sukob završi, ostaje da se vidi da li će ukrajinske vlasti smoći snage da se obračunaju sa simpatizerima nacista, fašista i desničarima. Ili će Putin uspeti u svojoj nameri da "denacifikuje" i "oslobodi" Ukrajinu.

