DA LI JE PUTINOVA BOLEST RAZLOG NAPADA NA UKRAJINU? Karan i Radić o detaljima obaveštajnog rata u Ukrajini

Rusija se nalazi na meti zapadne propagande i poslednje informacije da je ruski predsednik Vladimir Putin teško bolestan samo su nastavak hibridnog rata koji se vodi, navode nekadašnji kontraobaveštajac Ljuban Karan i vojni analitičar Aleksandar Radić.

Britanski Dejli Mejl, podsetimo, tvrdi da se viši službenici obaveštajne zajednice "Five Eyes" koju čine Australija, Kanada, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD pozivaju na svoje izvore bliske Kremlju i navode da je Putinova bolest razlog za invaziju na Ukrajinu.

Nešto ranije, isti list je pisao da je Putin navodno stavio u kućni pritvor šefa spoljne obaveštajne službe Federalne službe bezbednosti i njegovog zamenika pošto ih je okrivio za, kako se navodi, niz poraza i fijasko tokom invazije na Ukrajinu. O tome da li je zbog loših obaveštajnih procena propao Putinov blickrig i kako deluju obaveštajne službe tokom ratnog stanja govorili su u emisiji "Puls Srbije" vojni analitičar Aleksandar Radić i bivši oficir kontraobaveštajne službe Ljuban Karan.

foto: Kurir televizija

- Obaveštajne službe određuju potencijalne ciljeve. To se radi i pre rata i tokom rata. Pre rata se određuju ciljevi unapred i ja mislim da je to urađeno. Onaj prvi ruski udar je neutralisao dosta tih ciljeva. Da je bila dobra kontraobaveštajna služba na strani Ukrajine ne bi im se to desilo. Kad je najavljivana ruska operacija, najavio je lično predsednik, mi smo znali tek toliko, ali toliko su znali i Ukrajinci. Zelenski je više puta insistirao kod Bajdena da mu daju više obaveštajnih podataka, međutim, Bajden to nije uradio, a mogli su se kvalitetnije organizovati što se odbrane Ukrajine tiče. Tu je obaveštajna komponenta Ukrajine zakazala - rekao je Karan u Pulsu Srbije.

Karan se osvrnuo i na dobrovoljce koji odlaze na ukrajinsko ratište.

- Mi njih zovemo psi rata jer rade za novac. Problem kod tih grupa je što za njih ne važe pravila rata jer dolaze u rat i zbog pljačke i mase drugih stvari. Oni gde god dođu ne doprinesu sređivanju situacije već suprotno - rekao je Karan.

foto: Kurir televizija

Zapadni mediji, naime, poslednjih dana prenose da ruski predsednik Vladimir Putin navodno pati od mentalnog poremećaja koji je prouzrokovan demencijom, Parkinsonovom bolešću i napadima besa koji su posledica lečenja raka stereoidima. Tako tvrde neimenovani zapadni obaveštajni krugovi na koje se poziva britanski Dejli Mejl i navodi da je to zapravo i objašnjenje zašto je Putin krenuo u invaziju na Ukrajinu.

- To je potpuno dezinformacija, laž i podvala da je Putin mentalno oboleo i na to malo ko može da nasedne. Ja sam siguran da je predsednik Putin jako dobrog zdravlja. To je čista traljava kompromitacija. Ta propagandna mašinerija koja se lansira sa Zapada je postala kontraproduktivna i više nema pravih informacija. Namerno blokiraju informacije da ne čujemo drugu stranu. Jel vidite šta rade oni, raspravljamo da li je Putin mentalno oboleo, a niko ne govori o mentalnom zdravlju Bajdena, da li on može da vodi Ameriku. Niko neće da se udubi u geostratešku logiku. Da se udube onda bi razumeli Putinov potez. U tome je stvar. Pazite, šta bi se desilo da nije bilo ove intervencije? Ukrajina bi ušla u NATO, rakete bi bile na granici sa Ukrajinom i ko bi onda sprečio treći svetski rat? Treba razgovarati o tome, a ne o tome da li je Putin zdrav ili bolestan. Uloga obaveštajnih služba se uveliko promenila jer se sada bave prljavim poslovima. Vodimo i informacioni rat - kaže penzionisani potpukovnik KOS-a Karan.

Radić smatra da će tek isplivati lavina dezinformacija vezano za ruskog predsednika Vladimira Putina.

foto: Kurir televizija

- Čak i da je Putin mentalno oboleo, to sigurno niko iz Kremlja ne bi otkrio i sigurno to ne bi bilo objavljeno. Ovo je dezinformacija i to je namerno napravljeno. Tu su koreni mnogo ozbiljniji. To je podrivanje Rusije. Biće još dezinformacija kako bi pokazali da je Putin sporan u celoj situaciji, biće i različitih izvora, ali neozbiljno je pozivati se na obaveštajne službe, ljudi, to ne postoji i to je dezinformacija. Ti što puštaju dezinformacije - manipulišu. Sada je ukrajinskim vlastima potrebno da znaju da je svet iza njih, nije toliko važna njihova stvarna vojna spremnost, jer im je to rovita tema. Problem kod Rusa u vojnom smislu su nevidljivi instruktori i dobrovoljci. Sada je potrebno da angažuju ljude iz sive zone. Mi imamo sada i hibridni rat. Tehnički nosioci su sada mnogo dostupniji, ranije je bilo mnogo više limita. Svako od nas danas u džepu ima mobilni telefon, nije isto iskustvo od pre 30 godina i danas. To zbunjuje ljude, malo je problem i što ljudi više nisu neutralni - rekao je Radić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

10:53 Stručnjaci upozoraju na potez koji bi mogao da pokrene TERMONUKLEARNI RAT: Putin postepeno osvaja Ukrajinu iz samo jednog razloga