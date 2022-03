EVROPSKI LIDERI NISU SLUČAJNO ODABRANI DA ODU U UKRAJINU! Analiza dr Milosavljevića: Tajming dolaska je BITAN

foto: Kurir televizija

Dr Milosavljević analizirao je i dešavanja u Ukrajini u protekle dve nedelje, za koje tvrdi da su delimično uticali na to da premijeri Poljske, Češke i Slovenije dođu u Kijev.

- Tajming kada su se oni pojavili je ovde bitan za Ukrajinu. Ako pogledamo unazad šta se dešavalo u protekle dve nedelje, govorilo se i potenciralo agresivno ulazak Ukrajine u NATO. Ukrajinski narod je u to sigurno verovao, iako se znalo da se to neće desiti. Zna se kako se ulazi u NATO, zemlja koja je u sukobu ne može na takav način da uđe, ali pokušavalo se zbog specijalnog statusa rata da se ubrza. Ulazak u EU se takođe nije desio. Zelenski je više puta izjavio kako je ostavljen na cedilu, da mu retorika ne pomaže i kako očekuje konačne korake. Dolazak premijera je konačno nešto konkretno što može da pomogne Ukrajini. Ovde imamo veoma iskusne lidere koji su izabrani ne sasvim slučajno koji će predstavljati sledeću fazu. Same izjave su to pokazale, rečeno je da ukoliko se Ukrajina izgubi, da će se izgubiti evropska bezbednost - rekao je dr Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije.

foto: Kurir televizija

Programski direktor Novog trećeg puta Dimitrije Milić koji je takođe bio gost emisije smatra da poseta evropskih lidera ima za cilj da se pošalje politička poruka.

- Što se tiče ove posete, ona ima za cilj da se pošalje politička poruka dok je Ukrajina u ratu. Što se tiče Poljske, mislim da je to dodatna poruka jer se ona pokazala kao najlojalniji saveznik Ukrajine. Važno je i za Ukrajinu i za Češku, šalje se poruka da stoje uz njih - kaže Milić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

