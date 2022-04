OD PROBLEMATIČNOG DETINJSTVA I ZLOG OCA DO SEDMORO DECE SA DVE ŽENE I TITULE NAJBOGATIJEG NA SVETU: Vrtoglavi uspon Ilona Maska

Prema Blumbergu, Mask (50) je trenutno najbogatija osoba na svetu – sa neto vrednošću od oko 260 milijardi dolara. Pored pokretanja sopstvene svemirske kompanije SpejsIks, on je i izvršni direktor automobilske kompanije Tesla, i građevinske kompanije Boring koja gradi tunele.

Takođe je suosnivač Neuralinka, neurotehnološke kompanije i istraživačke laboratorije za veštačku inteligenciju OpenAI.

Ranije je kreirao Zip2 – onlajn imenik koji je davao adrese i uputstva za novine – kao i X.com – sistem za onlajn bankarstvo koji je kasnije pretvoren u PejPal.

Ali kako je Mask od štrebera iz Južne Afrike postao najbogatiji čovek na svetu?

Detinjstvo - odsutna majka i zli otac

Mask je rođen 28. juna 1971. godine u Pretoriji u Južnoj Africi. Prvih osam godina života živeo je sa majkom Mej, manekenkom iz Kanade i ocem Erolom, južnoafričkim inženjerom, mlađim bratom Kimbalom i sestrom Toskom.

U razgovorima za medije, pričao je da su njegovi roditelji bili odsutni veći deo njegovog detinjstva i da ga je čuvala kućna pomoćnica.

Zaljubio se u čitanje kao dečak i kaže da su knjige bile te koje su ga "odgajile". Kao malom uklonjeni su mu adenoidi - limfno tkivo koje se nalazi iza nosne šupljine - jer su lekari mislili da je gluv. Međutim, njegova majka je kasnije shvatila da on može da čuje i da je samo "na drugom svetu“.

Budući poslovni mogul je odrastao je u imučnoj porodici. Kada su se njegovi roditelji razveli 1980. godine, Mask je otišao da živi sa svojim ocem - zbog čega je kasnije požalio.

"To nije bila dobra ideja“, rekao je on o svojoj odluci da se preseli kod oca. "Bilo mi je žao oca, jer je moja majka imala svo troje dece. Delovao mi je veoma tužno i usamljeno. Pa sam pomislio: Mogu da mu pravim društvo. Da, bilo mi je žao oca, ali tada nisam baš razumeo kakva je on osoba", ispričao je jednom prilikom Mask.

Svog oca je nazvao "odvratnim ljudskim bićem" koje je "pažljivo smišljalo zle planove".

"Nemate pojma koliko je loše bilo. Skoro svaki zločin koji možete da zamislite on je učinio. On je uradio skoro svaku zlu stvar koju ste mogli da zamislite", rekao je i dodao da iako je Erol bio emocionalno nasilan, nikada ga nije fizički povredio.

Mask se prvi put zainteresovao za računarstvo i video igre sa 10 godina. Kada je imao 12 godina, već je napravio sopstvenu video igricu - koju je kasnije prodao kompaniji Blastar za 500 dolara nakon što je učestvovao na lokalnom takmičenju.

Opisan kao "nezgodno i introvertno" dete, Mask je bio žrtva maltretiranja vršnjaka. Jednom prilikom je završio u bolnici jer su ga gurnuli niz stešenice.

"Dugo sam bio najmlađi i najmanji klinac u razredu... A i bio sa od onih što kasno procvetaju... Bande u školi bi me lovile – bukvalno me lovile", ispričao je on.

Počeo je da pohađa časove karatea, džudoa i rvanja kako bi naučio da se brani. A kada je počeo da uzvraća, maltretiranje je prestalo.

Nakon što je završio srednju školu za dečake u Pretoriji, odlučio je da podnese zahtev za kanadski pasoš kako bi mogao da se približi Sjedinjenim Državama. Dok je čekao na odobrenje, pohađao je Univerzitet u Pretoriji pet meseci.

Na pitanje zašto je želeo da se preseli u Severnu Ameriku, kasnije je rekao: "Činilo se da je velika većina takvih stvari došla iz Sjedinjenih Država. Takođe sam pročitao mnogo stripova, i činilo se da su svi smešteni u Sjedinjenim Državama. Zato sam i odlučio da odem".

Preselio se u Saskačevan, u Kanadi, 1989. godine, gde je živeo sa rođakom oko godinu dana. Za to vreme radio je povremene poslove na farmi i u fabrici za preradu drveta da bi preživeo.

Milijarder se prisetio kako mu je otac rekao da "nikada neće uspeti“ neposredno pre nego što je otišao.

Pohađao je Kvins univerzitet u Ontariju dve godine pre nego što je prešao na Univerzitet Pensilvanija, gde je diplomirao fiziku i diplomirao ekonomiju 1995. godine.

Tokom koledža, stažirao je u kompaniji za skladištenje energije pod nazivom Pinnacle Research Institute, i u kompaniji za razvoj video igara Rocket Science Games.

Godine 1995. primljen je na Univerzitet Stanford u Kaliforniji za doktorski program ali je odustao od njega dva dana.

Porodica Mask

Maskova majka je model već više od 50 godina i pojavljivala se u kampanjama za časopise kao što su Tajm, Njujork magazin, El, Vog i razne brendove.

Pojavila se u spotu Bijonse za "Haunted" i ušla je u istoriju 2017. godine, kada je sa 69 godina postala najstariji portparol CoverGirl.

Priznala je da joj je bilo krivo što je radila puno radno vreme dok su joj deca odrastala, ali je navela i da nije imama izbora.

"Briga o mojoj deci je bila glavni prioritet. Naporno sam radila da im obezbedim krov nad glavom, hranu u stomaku i osnovnu odeću na leđima", navela je ona.

Maskov brat i sestra su tokom godina pokrenuli svoje karijere. Kimbal je ugostitelj, kuvar i preduzetnik, dok Toska radi kao režiserka u Južnoj Africi.

Uspon poslovnog carstva

Godine 1995. Mask je osnovao softversku kompaniju Zip2 sa svojim bratom Kimbalom i biznismenom Gregom Kurijem. Njihova kompanija je kreirala onlajn vodič koji je novinama pružao mape, uputstva i žute stranice.

Mask je više puta naglašavao da mu otac nije pomogao u pokretanju posla. "Bio je nebitan. Nije platio ništa za fakultet. Moj brat i ja smo plaćali fakultete kroz stipendije, kredite i radeći dva posla istovremeno. Sredstva koja smo prikupili za našu prvu kompaniju došla su od male grupe nasumičnih investitora iz Silicijumske doline", rekao je on.

Na kraju, Compak je kupio Zip2 za 307 miliona dolara 1999. Mask je dobio 22 miliona dolara za svoj udeo od sedam odsto.

Zatim je postao suosnivač C.com - onlajn finansijske službe koja se kasnije merdžovala sa Konfinitijem - koji je posedovao PejPal - i kompanija je postala PejPal. Ibej ih je kupio za 1,5 milijardi dolara. Mask je u to vreme i dalje bio najveći akcionar i od prodaje je dobio 175,8 miliona dolara.

Nakon što je bio inspirisan planovima Mars Sosajetija da postave mali staklenik na Mars i uzgajaju biljke na planeti, Mask je pokušao da nabavi obnovljene rakete iz Rusije.

Međutim, nakon što mu je rečeno da će morati da plati 8 miliona dolara za kupovinu projektila, odlučio je da pokrene kompaniju koja bi mogla da pravi sopstvene rakete po pristupačnim cenama - i SpejsIks je rođen.

Uveren da bi mogao da smanji cenu dolaska u svemir, udružio se sa raketnim inženjerom Tomom Mulerom kako bi 2002. godine osnovao SpejsIks koristeći 100 miliona dolara svog prethodnog. SpejsIks je lansirao svoju prvu raketu, nazvanu Falkon 1, 2006. godine, ali nije uspela da stigne do Zemljine orbite. Posle još dva neuspešna pokušaja, Falkon je stigao u orbitu 2008.

Kompanija je nastavila sa izdavanjem serije uređaja za svemirski transport, uključujući raketu Falkon 9, i postala je jedna od najuspešnijih svemirskih kompanija na svetu.

SpejsIks je takođe pokrenuo sopstvenu satelitsku internet konstelaciju pod nazivom Starlink - koja obezbeđuje internet pokrivenost u 29 zemalja.

Mask je uložio 6,5 miliona dolara - postavši većinski akcionar - u Tesla Motorsu 2004. godine, kompaniji električnih automobila. Zatim se uveliko uključio u kompaniju i unapređen je u generalnog direktora 2008.

Tesline akcije su kontinuirano rasle od prve inicijalne javne ponude 2010. godine, a od 2020. godine važi za najvrednijeg proizvođača automobila na svetu. U oktobru 2021. dostigla je tržišnu kapitalizaciju od 1 bilion dolara.

Tesla je 2016. godine kupio SolarSiti - kompaniju za solarnu energiju i tako je nastao Tesla enerdži.

Ljubavni život

Maskov ljubavni život mediji pomno prate. Prošao je kroz više razvoda (uključujući dva sa istom ženom) i usput dočekao sedmoro dece.

On i njegova prva supruga Džastin Vilson upoznali su se dok su oboje pohađali univerzitet u Kvinsu, a venčali su se 2000. godine.

Par je izgubio 10-nedeljnog sina Nevadu Aleksandra 2002. godine, koji je umro od sindroma iznenadne smrti odojčadi (SIDS).

Potom su 2004. dočekali blizance Grifina i Ksavijera, koji sada imaju 17 godina, i 2006. trojke Kaja, Saksona i Dejmijana koji sada imaju 15 godina. Svo petoro dece je začeto putem vantelesne oplodnje.

Razveli su se jer je Vilsonova imala problem sa načinom na koji se Mask odnosio prema njoj. Tretirao me je kao "zaposlenog" a ne suprugu, rekla je jednom. Razvog je pokrenula aobraćajna nesreća kada je njena prva misao bila "Muž će me ubiti".

"Odjednom sam mogla da vidim sebe: ženu koja je postala veoma mršava, i veoma plava, kako tetura iz veoma skupog automobila sa smrskanim prednjim levim točkom. Jedva sam mogla da se prepoznam. Pretvorila sam se u trofejnu ženu. Nisam želela da budem sporedni igrač u višemilionskom spektaklu života mog muža. Želela sam jednakost. Želela sam partnerstvo. Želela sam da volim i da budem voljena, onako kako je bilo pre nego što je zaradio sve svoje milione", navela je ona u svom eseju.

Par je posle mesec dana savetovanja podneo zahtev za razvod.

Nakon razlaza sa Vilsonovom, Mask je počeo da izlazi sa britanskom zvezdom Talulom Rajli. Navodno su se upoznali u baru u Londonu i odmah "kliknuli".

Rajl, koja sada ima 36 godina - koja je bila nevina kada je počela da izlazi sa Maskom 2008. godine. Par se prvi put venčao 2010. godine. Međutim, njihov prvi brak okončan je 2012. godine, kada je ona navodno otišla sa 16 miliona dolara kao deo nagodbe za razvod.

"Bile su to neverovatne četiri godine. Voleću te zauvek. Jednog dana ćete nekoga jako usrećiti", napisao je Mask tada na Tviteru.

Do sledećeg leta su se ponovo venčali. Ali onda je, u decembru 2014, po drugi put podnela zahtev za razvod, da bi sledeće godine povukla tužbu. U martu 2016, Rajli je zatražila razvod treći put, i par se zauvek razišao.

"Još uvek je volim, ali nisam zaljubljen u nju. I ne mogu joj zaista dati ono što želi", rekao je tada Mask.

Mask je potom nekoliko meseci izlazio sa glumicom Amber Herd (35) nakon što ju je navodno proganjao dugi niz godina. Pr se rastao u leto 2017.

Mask je zatim počeo da izlazi sa pevačicom Grajms u aprilu 2018. U januaru 2020. Grajms je objavila da je trudna sa njihovim prvim detetom. Potom su u maju iste godine dočekali sina, kome su dali ime Ks Æ A-12, ali ga skraćeno zovu "X" (Iks).

Godinu dana kasnije, Mask je objavio da su "polu razdvojeni" i da su njihovi poslovi razlog za to.

Grajms se potom preselila u Teksas da bi bila bliže Masku i decembru su dočekali svoje drugo dete preko surogata - devojčicu po imenu Eka Dark Sideræl koju skraćeno zovu "Y" (I).

Par je potom opet raskinuo u martu ali insistiraju da se vole i da su prijatelji.

Uz komplikovani ljubavni život, Maskova "adresa" je takođe komplikovana. Trenutno je nejasno gde tačno živi poslovni mogul "težak"oko 221 milijardu dolara.

Prošle godine je objavio da "prodaje skoro svu fizičku imovinu", uključujući nekoliko nekretnina u Kaliforniji u vrednosti od više od 100 miliona dolara - i 15 milijardi dolara vrednih Teslinih akcija.

Navodno se potom preselio u "malu kuću“ od 75 kvadratnih stopa od 50.000 dolara u blizini SpejsIksove lokacije za lansiranje raketa Starbejs u Boka Čiki u Teksasu.

Kurir.rs