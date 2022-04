PUTINA SE PLAŠE ZBOG JEDNE STVARI! Laban tvrdi da Rusi drže u šaci zapadne zemlje! SPOMENUO I POVRATAK TRAMPA NA VLAST

Poslednji predsednik udruženog rada SFRJ profesor dr Miloš Laban istakao je da veruje da će doći do velikih promena na svetskoj političkoj sceni i da će Srbija, uz pomoć pametne politike, samo imati prosperitet od toga.

On se osvrnuo na poslednje vesti da Velika Britanija naoružava Albance na Kosovu i Metohiji, što je ocenio kao poslednji trzaj zapadnih zemalja da medijski skrenu temu sa Ukrajine.

- Prepoznajem sledeću zamisao, tu je plan sledeći: naša vojska se znatno naoružala. Neko će da iscenira pogrom na Kosmetu, naši će pokušati da pomognu, a ovi će raketama da pariraju. Verujem da to toga neće doći. Britanci sada moraju da naprave neku demonstraciju sile koja će da zamaskira ovaj evidentan poraz u Ukrajini i to katastrofalan poraz i sada pokušavaju da medijski skrenu temu. U Bosni to ne mogu zbog Hrvata, jer oni i muslimani više nisu na istoj strani. Do sukoba neće doći, jer po izjavama vidimo da je kraj blizu. Ursula fon der Lajen najavila je ubrzani slom Rusije i bankrot, a jasno je da su protivmere koja je Rusija preduzela i te kako efikasne. Ni taj zapad nije spreman da žrtvuje svoju industriju i prednost koju ima u svetu zarad neke političke floskule - istakao je Laban u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

On je dodao da je Velika Britanija ta koja povlači konce u celokupnoj situaciji na Balkanu.

- Na ovim prostorima njihova avangarda nisu Amerikanci, već Britanci koji su mozak cele operacije. Stvari se ubrzavaju i u Americi. Po svemu sudeći Donald Tramp se vraća na vlast. Šta god mi mislili o njemu, on ima cilj da vrati Ameriku sebi. Pokušao je da je izvuče iz NATO, vratio vojsku. Njegov dolazak, ovo što če Rusi napraviti u Ukrajini, slom finansijski zapada, dovešće do nečega što će nama pogodovati. Jasno je ko dolazi, a ko gubi. Prema sporazumu koji su potpisali Putin i Si pred Olimpijske igre, jasno je u kom pravcu ide - kaže dr Miloš Laban.

Prema njegovim rečima Rusi poseduju raketu koja može da dobaci do Bakingemske palate, a prema pretpostavkama, Rusi mogu da je upotrebe ukoliko se "Britanci ne smire".

- Priča se o mogućem nuklearnom ratu, toga neće biti. Rusi imaju u posedu "kinžale" u većoj meri nego što je to iko mogao da pretpostavi. To je klasično oružje velike moći i toliko je brzo da niko ne može da ga zaustavi. Ja nemam to kao informaciju, ali pretpostavljam da zapad nema oružje koje može da dođe do Kremlja. Ako se recimo Britanci ne smire, šta ako neko kaže - vi držite naše pare, a mi možemo da vam raznesemo Bakingemsku palatu ili da nam vratite novac. Dva, tri "kinžala" iz njihovih podmornica i nema Bakingemske palate. Rusi imaju vojnu prednost, oni vode jednu specijalnu vojnu operaciju gde čuvaju civile - prepostavlja Miloš Laban.

