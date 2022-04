ISTORIJA ODNOSA AMERIKE, EVROPE I RUSIJE Koprivica: Sukobi nisu od juče, nisu ni od 1945. SAMO KINA MOŽE DA DONESE PROMENU

Voditelja Gorana Anđekovića je interesovalo da li Evropska Unija (EU) i dalje ostaje na tome da prekine sve odnose sa Rusima.

Prof dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka istakao je da EU ne odustaje od toga da u potpunosti prekine sve odnose, iako to ide u korist štete njima samima.

- Na dnevnom redu je 6. paket sankcija. To je apsolutno neverovatno jer ide na štetu EU. Oni sada žele da uvedu i zabranu trgovine energentima sa Rusijom, iako je potpuno jasno da oni trenutno nemaju zamenu. Pomenuta je i suverenost. Prvo mi moramo da podsetimo na to da više od 40 zemalja nije glasalo da Rusija bude izbačena iz Saveta UN za ljudska prava dok je Srbija, nažalost, glasala - istakao je Koprivica.

Dodao je da rusofobija koja je prisutna u Evropi nije sada nastala i tvrdi da je ona prisutna vekovima.

- Kada je reč o EU, ne treba smetnuti sa uma da je izvor njihove rusofobije stariji od 1945. godine i nije ovde reč samo o tome da oni samo slušaju Ameriku. Jer ako pogledate stepen moralne hajke i kulturnog rasizma koje svedočimo od početka borbenih dejstva u Ukrajini. Možemo da kažemo da to daleko nadmašuje ono što imamo prilike da vidimo u Americi. Amerika ima geopoliotički interes i ona je ovo uradila da bi ostala na vrhu, ali američki narod nema nikakvog ozbiljnog povoda da mrzi Ruse. Podsetiću da je Evropa u 17.,18.,19. dva puta, kao i u 20. veku išla u pohode na Rusiju. Sada se pokazuje da su demoni rusofobije odnosno antiruske ksenofobije nikada nisu bili uništeni u Evropi, pre svega u Nemačkoj, i da su sada samo oslobođeni. Jer vi ne možete za mesec dana da stvorite rusofobiju, ako ona već tu nije bila prisutna - rekao je Koprivica.

Prof dr. Radomir Milašinović smatra da je ovo je početak kraja dominacije zapada nad svetom.

- Vi znate i sami da je Hladni rat trajao 50 godina. Posle svega ovoga ne možemo očekivati da će doći do paficizma i do uređenja biletelarnih odnosa, ali će biti u onoj meri komunikacije koliko bude odgovaralo SAD. Rusija je je najsamodovoljnija zemlja sveta, jer ima hranu i energente. To su resursi koji su potrebni u ratu, ali i u miru. Ta činjenica dovodi do toga da se Rusija mora razbiti da bi se njihovi resursi koristili za potrebe multinacionalnih kompanija pre svega na zapadu. Jer je zapad tiranin sveta od kolonijalnih ratova do današnjih dana. Vidite da se Kini koja pravi meteorske uspehe, uvode trgovačke sankcije kad se kome prohte. Ovo je početak kraja dominacije zapada nad svetom - rekao je Milašinović.

