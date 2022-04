POSTOJI JEZIVI SNIMAK VAĐENJA ORGANA KOJI NE SME DA SE OBJAVI Čović izneo ŠOKANTNE podatke: U Ukrajini rade isto što i Srbima

Čović se dotakao dešavanja na Kosovu i dodao da su za te događaje on i njegovi ljudi znali, ali da nisu imali nikakvu nadležnost da deluju.

- Mi smo to znali i još 2001. godine i to smo prezentovali Haškom tribunalu dokumentacijom kojom smo tada raspolagali. Potom je to preuzelo i Ministarstvo pravosuđa pa onda i naše Tužilaštvo za ratne zločine. Međutim, Karla Del Ponte je nakon 3-4 meseca došla i jasno rekla da ona nema nadležnost za prostor Kosova i Metohije. Mi smo hteli da uđemo u Albaniju gde se dosta toga i u velikoj meri i odigravalo, ali nije bilo dozvoljeno ni njoj ni nama da istražujemo. Nakon toga smo probali i sa Amerikancima da rešimo taj problem. Nažalost to je odvratan i veliki biznis. Ljudi misle da je počelo '99, ali zapravo to je sve počelo godinu dana ranije - rekao je Čović.

ŽUTA KUĆA Trgovina ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, koja je poznata pod nazivom Žuta kuća, odigrala se 1999. godine u mestu Burelj u Albaniji. Procenjuje se da je više od 300 Srba stradalo prilikom mučenja i vađenja organa, koji su se slali u Italiju, zatim su bili distribuirani u klinike širom Evrope. U tu kuću je više puta dolazio nekadašnji komandant tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradinaj, koji je ćerki vlasnika kuće davao novac. Organi Srba su iz te kuće, nakon vađenja, išli direktno u Tursku, gde su prodavani. Ovo su tvrdnje koje je u iskazu srpskim istražiteljima svojevremeno izneo Albanac, svedok-saradnik u slučaju trgovine organima.

Bivši predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju naveo je da se Ukrajini dešava ono što je i na Kosmetu i tvrdi da postoji snimak toga koji ne sme da se objavi.

- Vi ste videli da se taj biznis trgovine organima razvio nadalje. Videli ste da je srce tamo najskuplji organ od oko 300.000 evra. Na nama su očigledno rađeni eksperimenti. To je kraj 20. veka i početak 21. veka. Šta hoćete više da vam se prikaže šta se nama dešavalo na prostorima Kosova i Metohije? Pričam za međunarodne institucije. Zašto sam spomenuo da je to biznis? Jer se to događa i u Ukrajini sa određenim brojem mobilnih bolnica koje su opremljene krematorijumima. Postoji video snimak svega toga, samo je pitanje da li to može i da li treba da se prikaže jer je to jezivo. To je gore od svake moguće kasapnice - rekao je Čović.

Čović je istakao da mi nismo jedini čiji se slučajevi guraju pod tepih.

- Čitav ovaj naš slučaj je gurnut pod tepih. Nisu samo Srbi, radi se i o češkim državljanima, odnosno studentima. Čovek koji dosta toga zna i koji se bavio u pravnom delu je advokat Goran Petronijević. Isto imate indikativnu stvar da je jedan od kontigenata KFOR-a sastavljen od slovačkog bataljona poneo određenu dokumentaciju i dokaze. Taj avion, koji ih je prevozio je na granici Slovačke i Mađarske iz veoma neobičnih razloga je pao i razbio se. Svi su poginuli i te istrage nisu rađene - istakao je Čović.

