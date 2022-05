TURSKA EVAKUIŠE RANJENIKE IZ OPKOLJENE ČELIČANE? Erdoganov zamenik otkrio detalje plana NAŠ BROD SPREMAN DA IH PREBACI U ISTANBUL

Turska je predložila da se izvrši evakuacija ranjenih boraca skrivenih u čeličani Azovstalj u južnom ukrajinskom gradu Marijupolju.

To je danas izjavio Ibrahim Kalin, portparol predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, koji je u intervjuu Rojtersu rekao da je pre dve nedelje u Kijevu lično razgovarao o tom predlogu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da on ostaje na stolu iako Moskva nije pristala na to.

Prema tom planu, ljudi evakuisani iz čeličane Azovstalj bili bi prevezeni kopnom u luku Berđansk, koja se kao i Marijupolj nalazi na Azovskom moru, a turski brod bi ih prevezao preko Crnog mora do Istanbula.

- Ako to može da se uradi na taj način rado bismo to učinili. Spremni smo. U stvari naš brod je spreman da krene i preveze povređene vojnike i druge civile u Tursku - rekao je Kalin koji je i Erdoganov savetnik za spoljnu politiku.

Ukrajina i Rusija nisu za sada komentarisale ovu mogućnost evakuacije.

(Kurir.rs)