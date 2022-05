MRTVI AZOVAC LEŽAO MESEC DANA, MOLILI SU ME DA GA SKLONIM! Ratni izveštač iz Donbasa detaljno opisao APOKALIPTIČNE SCENE RATA

Simić je istakao da ljudi žive u užasnim uslovima u Marijupolju, a potom se dotakao i jednog nemilog događaja koji mu je ostao urezan u sećanju.

- Imao sam priliku da pratim sve faze tog sukoba oko Marijupolja. Što se tiče utisaka, jako je čudno gledati sadašnji Marijupolj nego kada sam ja tek došao. Krševi po putevima, trolejbuske žice su na sve strane. Ljudi žive u užasnim uslovima, svi su prljavi. Nema vode, struje i gasa. Za razliku od našeg stanovništva koje se nekako snalazilo, u smislu koristilo šporet i čvrsta goriva, tamo već niko odavno ne loži ništa osim gasa. Oni nisu opremljeni takvim stvarima tako da su te postapokaliptične scene postale svakodnevica. Gde mrtvi Azovac leži mesec dana i niko ga sklanja i gde gospođa koja je videla mene sa šlemom i pancirom misli da sam ja vojnik i moli me da nekako utičem na to - rekao je Simić.

Dotakao se i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za kog trvdi da je izdao narod, jer oni nisu glasali za takvog čoveka.

- Ukrajinci su doveli Volodimira Zelenskog na vlast samo zato što su ljudi glasali protiv Petra Porošenka. Nadali su se uz to da će čovek klečati na kolenima pred Vladimirom Putinom da se stvari regulišu mirno. Postojale su osnove za to, kao federalizacija tog dela Ukrajine i davanje posebnog statusa Donbasu. Umesto toga on je uveo zakon da od strane komunalne policije možete biti kažnjeni ako upotrebljavate ruski jezik u javnom životu, a da ne pričamo da 60 odsto ljudi u Ukrajini i govori ruski - istakao je Simić.

Novinar se na pitanje voditeljke Olje Lazarević dotakao i same podele u naroda i potom je uporedio sa Srbijom 90-ih godina.

- Ako ima podela, to je podela na ljude iz Luganske i Donjecke Narodne Republike i ljude iz Rusije. Može se uporediti sa onim kako se kod nas razmišljalo 90-ih u Banjaluci i Beogradu. U Beogradu su ljudi više brinuli o sankcijama, prevozu i koliko će sutra biti gorivo, dok su u Banjaluci ljudi što se tiče nacionalnog pitanja malo žešći. Tako i Donbasu ljudi govore šta se radilo sve ove godine, trebalo je ovo uraditi 2014. godine sa manje žrtava - istakao je Simić.

Na društvenim mrežama se pojavila informacija da je Rusija poslala u Donbas stare sovjetske tenkove.

Andrej Mlakar, urednik rubrike "Planeta" u Kuriru, potvrdio je ovu informaciju i potom otkrio koji je plan.

- Informacija je potvrđena, 56 tenkova su stigli u Melitopolj. Treba napomenuti da je ta priča strašno uzbudila zapad. Ovi tenkovi će završiti u rukama policijskih snaga Donjecke i Luganske Narodne Republike. Pre svega što oni poseduju ukrajinske tenkove koje su zarobili iz njihovog arsenala, međutim taj broj je nedovoljan za ono što sledi. Onog trenutka kada padnu veliki gradovi, otvara se jedan prostor stepe prema reci Dnjestar gde ima malo naseljenih mesta. Verovatno će oni služiti za obezbeđenje tog prostora - rekao je Mlakar.

