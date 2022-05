FRANCUSKA I AMERIKA PRVE NA UDARU?! Stručnjak smatra da NEZADOVOLJSTVO građana proizilazi iz OVOG FAKTORA

Nedostatak goriva u najvećim zemljama potrošačima, baš kada je počela letnja sezona vožnje u SAD-u, podigao je cene nafte na nivo istorijskih rekorda, sve od zapadne Afrike do Severnog mora. Zemlje EU beleže porast cena energenata.

Od početka rata u Ukrajini glavna pitanja su, hoće li biti dovoljno hrane i hoćemo li i po kojoj ceni obezbediti naftu i gas. Srbija je i dalje jasna u odluci da Rusiji ne uvede sankcije, a predsednik Vučić sa ruskim kolegom razgovarao je telefonom i dao odgovor. Kad je reč o gasu, s Putinom je dogovoren ugovor na 3 godine s nesmetanim isporukama gasa čija će cena za Srbiju biti 10 do 12 puta manja nego bilo gde drugde u Evropi.

Predsednik je rekao da je država tako obezbedila toplu zimu za svoje građane. I dok su do skoro građani Srbije išli u Bosnu po jeftinije gorivo, komšije sada dolaze kod nas po ulje, šećer i brašno koji su zbog zaštićene cene jeftiniji nego u inostranim prodavnicama. Kod nas kilogram šećera najviše može koštati 89,99 dinara što je za 60 dinara jeftinije nego u Republici Srpskoj.

Prof dr Mihailo Rabrenović, sa Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, istakao je da je ugovor za naftu i gas presudan kako bi se izbeglo nezadovoljstvo građana.

- Došlo je do povećane potrošnje nafte i gasa. Ako skače cena nafte na berzi za one koji nemaju ugovor znači da moraju da kupuju po trenutnim cenama koja je veoma skupa. To se ugrađuje u njihove cene proizvoda i onda dolazi do različitih teškoća u ekonomijama koje su zavisne od nafte. Time dolazi do nezadovoljstva građana i drugačijeg glasanja - rekao je Rabrenović.

Dodao je da se to već oslikava u Francuskoj i Americi.

- Već vidimo da u Francuskoj raste desnica koja je protiv mešanja u sukob Rusije i Ukrajine. Videli smo da u izborima za kongres u SAD, pobedio je kandidat koji nije Bajdenov. On je jasno govorio da Amerika ima preča posla nego da se meša u ovu priču o Ukrajini. Sve je povezano i ekonomija i politika. Zato je mnogo važno imati ugovore - rekao je Rabrenović.

