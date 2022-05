DONBAS JE PREKRETNICA, TADA UKRAJINSKA VOJSKA PADA?! Stručnjaci upozoravaju: Svaki naredni mesec je MINUS TERITORIJA ZA KIJEV

Prema ocenama nekih zapadnih analitičara , posle konfuznog početka invazije, deluje da je ruska vojska na putu da osvoji čitav Donbas. Takodje , svakog dana stižu vesti i sa istoka i sa zapada u kojima se najavljuje upotreba oružja koje može da preokrene tok rata. Prof. dr Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizaciju, dotakao se izjave bivšeg američkog državnog sekretara Henrija Kisindžera i naveo da je sumnja takvog čoveka uzdrmala čitav SAD.

- Još je rano izvoditi zaklučke, ali je prekretnica Kisindžer. Čovek koji je ceo život posvetio da pozicionira SAD i da njihove interese brani. Kada takav čovek izrazi sumnju o ovakvoj trenutnoj strategiji, to predstavlja ozbiljnu dilemu da li su zaista prave odluke donesene kada je Rusija u pitanju. Međutim, stvari idu daleko i sada je jako teško taj zamajac zaustaviti. Zakasnila je reakcija, ako je Kisindžer trebao ranije da reaguje, trebao je na početku. Ovo sada ide u pogrešnom smeru i neće se lako zaustaviti - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se i na sam rat u Ukrajini gde je istakao da je mnogo rano da se priča o miru i da ga on ne vidi u skorije vreme.

- Naoružavanje Ukrajine je sve jače, a sve to omogućava Ukrajini sa distance da ne omogući taj teritorijalni deo koji bi sad postao deo Rusije da ostane netaknut i da se unese mir. Mnogo je rano da se priča o miru. Da bi do njega došlo, jedna strana mora da bude znatno oslabljena. Da bi ukrajinska strana oslabila Rusija mora ili da prevlada ili da ukrajinska podrška bude znatno manja. Ako bi se Rusija povukla njihova geopolitička strategija bi bila ozbiljno uzdrmana. Ne vidim ni jednu ni drugu situaciju - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Prof. dr Mitar Kovač, general-major u penziji, smatra da je Donbas prekretnica rata i da će nakon te bitke u ukrajinskim snagama nastati rasulo.

- Mislim da će ova bitka u Donbasu biti prekretnica rata. Nakon te bitke u ukrajinskim borbenim snagama će nastati rasulo, kao što se već pojavljuju znaci na taktičkom nivou. Rusija tada ulazi u treću fazu gde će Ukrajinu potpuno lišiti Crnog mora i zauzeti Odesu i Nikolajevsku oblast. To će biti ubedljivbo razočarenje za ukrajinsko rukovodstvo kako političko tako i državno. Ona bi do sada došla do nekog kompromisa sa Rusijom, mada ona prvenstveno sluša SAD. Svaki naredni mesec jeste minus teritorija i minus resursa za Ukrajinu - rekao je Kovač.

