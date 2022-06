NIKAD IZGOVORENI MOTIV RATA U UKRAJINI! Vitorović: EU koristi krizu kako bi sačuvala ovu stvar NATO PRAVI POTPUNO NOVU STRATEGIJU

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je da li je svaka država sveta u nekoj vrsti vanrednog stanja - bilo ono zvanično uvedeno ili ne.

Vitorović se nije složio sa ovim i otkrio da oni imaju svoje probleme koje rešavaju, međutim, svet pomno prati šta se dešava u Ukrajini.

- Tu se apsolutno ne slažem. Ja sam poslednjih 6 meseci proveo u Aziji i poprilično sam se iznenadio kako cela Azija posmatra ovo sve što se dešava u Ukrajini. Oni imaju svoje probleme sa kojima se bore, oni gledaju da reše probleme u svom regionu. Tako da je tamo jedna sasvim druga situacija i mislim da su ti problemi koji postoje zapravo vezani za globalni finansijski sistem koji mora biti reformisan jer dugovi država rastu. Afrika, Azija i Latinska Amerika jednostavno gledaju neku svoju priču i svoju politiku - kaže Vitorović.

- Ono što mene najviše brine je taj militarizam koji se proširio svuda i ne postoji želja za nekim dijalogom. Ne zaboravimo, Kada je ugovor u Kemp Dejvidu potpisan to je bio šok za ceo svet. Taj njihov početak da dođe do nekog dijaloga je bio jako težak, ali su uspeli da nešto da realizuju za razliku od sadašnje situacije - rekao je Vitorović.

Osvrnuo se na novu koncempciju strategije NATO, kojoj, kako kaže, mediji posvećuju malo pažnje.

- Nova koncepcija strategije NATO je razvijana na bezbednosnom forumu u Bratislavi od 2. do 4. juna. Ta konepcija bi trebalo da bude završena do početka samita u Madridu. Ona je pokazala nešto mnogo ozbiljnije, a to je da je razvoj 4. industrijske revolucije naterao kompletnu globalnu strategijsku misao da se menja globalno. Jer danas dolazi do izražaja tehnika i tehnologija. E sada šta se pojavilo kao kritičan problem za NATO države. Unutar NATO države postoje veliki problemi poput Češke i SAD. Oni sami imaju probleme unutar njihovih sistema. To ima velike veze sa krizom u obrazovnom sistemu - rekao je Vitorović.

Vitorović smatra da Evopa koristi ukrajinsku krizu da bi sačuvala socijalni mir.

- Koji problem je na evropskim aerodromima recimo. To što je veliki broj ljudi otpušten, a to je posledica korone. Mislim da mi ovo sve liči na pokušaj održavanja socijalnog mira u evropskim državama tako što će te optužiti dešavanja u Ukrajini odnosno Rusiju ili Ukrajinu - rekao je Vitorović.

