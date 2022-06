PSIHOLOŠKI PROFIL VOLODIMIRA ZELENSKOG: Vidi se da mu neko piše tekstove i priča šta treba da radi KADA STOJI ODAJE GA JEDNA STVAR

Da li se, na osnovu neverbalne komunikacije može zaključiti ko diktira pravila u rusko-ukrajinskom sukobu, ko kome ide na noge u pregovorima, ali i kojim liderima je govor tela najveći neprijatelj?

O tome jutros je za Televiziju Kurir govorio stručnjak za neverbalnu komunikaciju - Marko Burazor, koji je analizirao psihološki profil predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

- On je komičar i glumac. On nije uspeo da izađe iz uloge. Tvrdim to. Vidim da mu neko piše tekst i daje mu ono šta bi radio. Moj je utisak da ga previše ima. On stoji i vidi se da sebi ne može da nađe ulogu u svemu tome. Kada je prešao u vojno odelo mnogo mu bolje to leži, nego kad je u sakou - rekao je Burazor.

