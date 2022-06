OD POČETKA RATA U UKRAJINI OVO JE BIO CILJ RUSIJE Stručnjaci kažu da je Moskva na korak do POBEDE: Brzo će ovladati celim Donbasom

Sto dvadeset prvi dan rata u Ukrajini. Borbe se vode pretežno na istoku, a ruske snage pokušavaju da opkole ukrajinske trupe koje brane istočni grad Lisičansk, tvrde ukrajinski zvaničnici. Od početka rata Ukrajinu je napustilo osam miliona ljudi.

Ukrajinske trupe možda će morati da se povuku iz Lisičanska kako bi izbegle da budu opkoljene nakon što su ruske snage zauzele dva sela na jugu, kaže regionalni načelnik Serhij Gajdaj.

Povlačenje ukrajinskih trupa iz Lisičanska i Severodonjecka, poslednja dva grada u Lugansku pod kontrolom Ukrajine, približio bi Moskvu jednom od njenih ključnih ratnih ciljeva, zauzimanju tog regiona. Podeljeni rekom, gradovi su postali ključ bojište u napadu Rusije na industrijsko srce Donbasa i borbe se približavaju „žestokom vrhuncu", prenose zvaničnici. Ceo Lisičansk je na dohvat ruke ruskim trupama, a u gradu je postalo veoma opasno, naglašava Gajdaj.

foto: Profimedia

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji bili su Andrija Ivanović, šef Deska u "Kuriru" i Aleksa Filipović, saradnik Instituta za evropske studije.

foto: Printscreen/Twitter

Oleksej Reznikov ministar odbrane Ukrajine saopštio je na društvenoj mreži Tviter da je američki višecevni raketni sistem HIMARS stigao u tu zemlju.Ovo će biti vrelo leto za ruske okupatore, i poslednje za neke od njih, naveo je Reznikov i zahvalio se američkom ministru odbrane Lojd Ostinu koja je naveo kao kolegu i prijatelja.

foto: Kurir televizija

- HIMERS je višecevni raketni lanser, koji može da gađa daleko. Sa te strane ukrajinska vojska se žalila da ruska vojska koristi superiornu artiljerijsku moć, što znači da ukrajinci ne mogu da usvrate. Ali, taj sistem ne može da se koristi tek tako. Morate da imate specijalnu obuku, da dopremite artiljeriju - rekao je Aleksa Filipović, saradnik Instituta za evropske studije.

foto: Kurir televizija

Ivanović ističe da je Rusija na korak da ovlada celim Donbasom, kao i da je to bio otpočetka glavni cilj ruske vojske i ruskog državnog vrha.

- Eskalacija sukoba se nastavlja. Ne možemo da znamo koliko će faza biti. To znaju samo u ruskoj vojsci i vrhu ruske države. Očigledno je da su oni promenili taj način borbe, koji su do sada imali i trenutno u ovoj fazi imaju najviše uspeha. Zauzimaju Severodonjeck i Lisičansk. To je skoro gotovo. Danas je najavljeno i povlačenje ukrajinske vojske. To znači preuzimanje čitavog Donbasa. To je jedan od glavnih ciljeva ruske države, da bi spojili sa Krimom, pošto su već zauzeli Marijupolj, tako da drže taj kopneni pojas, koji je za njih bitan i značajan. To je veliki preokret u odnosu na početak rata, kada su krenuli i na Kijev, Harkov, Černobilj - rekao je Andrej Ivanović.

foto: Kurir televizija

Ceo prilog možete pogledati u VIDEO ISPOD:

