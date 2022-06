PSIHOLOŠKA ANALIZA PUTINA: Iz KGB mu je ostala ukočena ruka, nestrpljiv je, često koristio pištolj, NOGA ga mnogo ODAJE (VIDEO)

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je juče da Nemačka i Rusija neće biti partneri u doglednoj budućnosti.On je podsetio da je cilj strateškog koncepta iz 2010. bilo jačanje partnerstva između Nemačke i Rusije, međutim, u svetlu aktuelnih događaja, nemoguće je zamisliti partnerstvo sa Moskvom u budućnosti, rekao je kancelar u govoru u Bundestagu.

Prema mišljenju ruskih analitičara, nemački kancelar se plaši predsednika Ruske Federacije.To su medjutim zaključci i tumačenja analitičara,na osnovu verbalnih izjava,ali ono što nas jutros zanima je da li je,za razumevanje i analizu tih istih poruka svetskih lidera,zapravo govor tela važniji?

Da li se,na osnovu neverbalne komunikacije,može zaključiti ko diktira pravila u rusko-ukrajinskom sukobu,ko kome ide na noge u pregovorima,ali i kojim liderima je govor tela najbveći neprijatelj?

O tome jutros je za Televiziju Kurir govorio stručnjak za neverbalnu komunikaciju - Marko Burazor.

- Putin radi ovo, Putin radi ono, to se smišljeno radi kampanja, da bi se personalizovalo. Ima pravilo i u marketingu da personalizovan efekat je mnogo jači, nego kad je kolektivno. Vidimo šta se dešava - rekao je Burazor.

GOVOR TELA VLADIMIRA PUTINA

Vidite li desnu ruku koja deluje ukočeno? To je njegov stil koji nije mogao da eliminiše još dok je bio KGB. Gde je ruka stalno blizu pištolja. To je njegov stil hodanja. Teži da ne pokazuje emocije, ali nekad i pokazuje. Njegov PR je besprekoran. Sa predsednikom Trampom nije hladan, njega je poštovao. Obamu nije. Znamo da Putin ima crni pojas u karateu, kliže i igra hokej, sve je to kako bi se stvorila slika o najmoćnijem čoveku na svetu. Neverbalno je bitno - rekao je Burazor.