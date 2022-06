UKRAJINSKI FRONT KAO OD BEOGRADA DO LONDONA Konzul o ratu u Ukrajini: Vrlo je moguće da će se RAT PROŠIRITI I NA OVE ZEMLJE

Ujedinjene nacije procenjuju da je u sukobu u Ukrajini stradalo 4.100 civila, a da je broj izbeglica veći od šest miliona. Rusija zahteva da Litvanija ukine zabranu na tranzit robe do Kalinjingrada. Kažu, u suprotnom preti odgovorom.

Litvanske vlasti su zabranile tranzit robe koju sankcioniše Evropska Unija preko svoje teritorije, što uključuje jedinu železničku liniju između kopnenog dela Rusije i kalinjingradske enklave na Baltičkom moru. Zabranjena roba uključuje ugalj, metale, građevinske materijale i naprednu tehnologiju.

Ruske snage osvojile su teritoriju duž reke Severski Donjec u istočnoj Ukrajini, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio da će Moskva da intenzivira napade uoči samita Evropske unije. Zapadni mediji bave se neverbalnom komunikacijom Putina i tvrde: ima "tikove" - cupka nogom i ljulja se.

Ukrajina je evropski problem broj jedan, ali i sve ono što su sankcije povukle za sobom. I ovo jutro pitamo goste u studiju da li prisustvujemo invaziji jedne zemlje na drugu ili je u pitanju rat dva svetska koncepta življenja. Ko je kriv za ekonomske probleme Evrope i kako bi se rat mogao okončati?

Gosti Redakcije bili su Aleksandar Đokić, politikolog i Draško Aćimović, karijerni diplomata i Počasni konzul Ukrajine u Austriji od 2011- do 2016.

- Situacija je vrlo ozbiljna. Linija fronta u Ukrajini je više od 2.000 kilometara. Ako pogledamo da su ruski brodovi su na Crnom moru i Azovskom moru, onda možemo da uporedimo da je linija fronta kao od Beograda do Londona. I tamo svakodnevno na desetina hiljada. Da ti će se proširiti na Litvaniju? Vrlo je moguće. Ovo je treća faza i ta faza ko zna gde će se sve proširiti. Eskalacija sukoba, naravno, da bi dovela i do direktnog sukoba sa NATO. U to se uključuje ona član 4. koji može dovesti do, zaista, velike konfrontacije - rekao je Aćimović.

Politikolog Aleksandar Đokić otkrio je i kakvo je ekonomsko stanje u Rusiji tokom vojne intervencije na Ukrajinu koja se dešava.

- Ruska centralna banka uspela je da sprovede određene manevre, koji su zadržali katastrofične scenarije. Sledeći prag treba da se desi sledeće godine, kada će se desiti deficit određenih proizvoda. Kao posledica toga će se, verovatno, desiti i inflacija. Neke institucije predviđaju inflaciju od 6%, neke od 10% - rekao je politikolog Aleksandar Đokić.

