DAJ BOŽE DA NE PRITISNU CRVENO DUGME: Forca o opasnosti za ceo svet zbog krize u Ukrajini KLJUČ OPSTANKA SVIH LEŽI U JEDNOJ STVARI

Uticajni ljudi Zapada poručuju da žele Putina na kolenima. Rat u Ukrajini ušao je u 92. dan, a iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma stižu sve oštriji tonovi na račun Kremlja. Posle predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i američki milijarder Džordž Soroš poručio je da, citiramo, "Najbolji i možda jedini način da sačuvamo našu civilizaciju je poraz Putina što je pre moguće"!

foto: Reuters 20 Sept 2016

Današnji gosti Kurir televizije bili su general-major u penziji Božidar Forca i Đorđe Vukadinović, politički analitičar.

- Već je svima jasno da je ovaj rat, samo formalno gledano, rat između Rusije i Ukrajine, ali je u širem smislu to sukob Rusije i Zapada. Kada kažem zapada pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i zemlje Atlantisa, pri čemu su to zemlje Evropske unije. Mislim da rat vojno može trajati kraće, ali, taj drugi deo sukoba to niko ne može proceniti - rekao je za televiziju Kurir televiziu general-major u penziji Božidar Forca.

foto: Kurir Televizija

Politički analitičar Đorđe Vukadinović ima dijametralno suprotno mišljenje od onog koje je izrekao Džordž Soroš.

- Mislim da je to najbolji način da završimo ovu civilizaciju. Mislim da je to najbrži put u propast civilizacije - rekao je politički analitičar Đorđe Vukadinović.

foto: Kurir Televizija

General-major u penziji Božidar Forca istakao je brigu za opstanak čovečanstva.

foto: Kurir Televizija, Profimedia

- Ova kriza u Ukrajini dokazuje zašto je bezbednost ključ i preduslov opstanka sveta, čoveka i njegove zajednice, jer se ona vrlo brzo proširila na ekonomiju. Uopšte ne znamo granice represije, regresa, ili galopirajuće inflacije. A ta ekonomska sfera, logično, pogađa one najglasnije i najsiromašnije. Ulazimo u socijetalnu ravan. Ko zna šta će nam sve i kakve račune ispostaviti ekologija. Na kraju, ne daj Bože da ono crveno dugme bude pritisnuto. Onda pod tim pritiscima političari donose političke odluke - rekao je za televiziju Kurir televiziu general-major u penziji Božidar Forca.

foto: Kurir Televizija

