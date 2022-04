OTKRIVENO PRAVO ZNAČENJE SLOVA Z NA RUSKIM TENKOVIMA Politikolog objasnio misteriju: Zašto uzimaju znak koji ne postoji u pismu?!

U vreme ratnih dejstava na tlu Ukrajine dok traju vojne operacije koje sprovodi Rusija u etru i na društvenim mrežama se takođe vodi rat, ali informacijama. I na tom polju stradaju nedužni, a sve zarad ostvarenja nekog višeg cilja koji je često nevidljiv običnom čoveku.

Tako se i naša predstavnica za Eurosong Konstrakta našla na meti tih i takvih. Promo fotografija je izazvala pravu lavinu komentara i pitanje - da li zbog stočića neko može biti diskvalifikovan?

Ovo je bio povod za današnju debatu sa našim gostima Vladimirom Grajić Grajom, kompozitorom i direktorom PGP RTS-a i Urošem Babićem, politikologom.

Između ostalog politikolog Uroš Babić je objasnio šta zapravo znači slovo Z na ruskim vojnim vozilima.

foto: Kurir televizija

- Ja ću prosto odgovoriti na to pitanje. Meni je sve to jedna velika glupost. Svakako jedan vid spinovanja. Sve to gledam kroz prizmu onoga što se dešavalo Srbiji kada je propaganda u pitanju. Mnogi događaji koji su nama odredili sudbinu upravo je bila posledica spinovanja. Ako se setimo SFRJ je bombardovana zbog propagandnih aktivnosti, kada su u pitanju Račak i Kosovo i Metohija. Setimo se i sankcija našeg plivača Milorada Čavić zbog majice na kojoj je pisalo "Kosovo je Srbija", a ta majica nije nikoga vređala - rekao je politikolog Uroš Babić.

foto: Kurir televizija

Babić je objasnio šta znači slovo "Z".

- Z jeznak raspoznavanja vojne tehnike ruske vojske koja se nalazi u Ukrajini. Višta više. Moglo je to biti i neko drugo slovo. Nikakvu drugu simboliku drugu nema. Moglo je biti A ili B. Eto zadesilo se Z. Propagandne aktivnosti u modernom smislu da tako kažemo u principu datiraju od Prvog svetskog rata. Tada ste imali priliku da vidite razne postere - rekao je politikolog Uroš Babić.

Voditeljka Milica Marković je dodala i informaciju da u ruskom pismu ne postoji slovo Z u ovom obliku, odnosno da ne postoji latinična verzija ruske azbuke (Alfabeta).

