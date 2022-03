DA LI ĆE OVAKO SVET BITI PODELJEN POSLE RATA U UKRAJINI Analitičari misle da će jedna sila probati da sve preokrene u svoju korist

Istaknuti srpski i hrvatski istoričari Predrag Marković i Tvrtko Jakovina za današnji "Kurir" navode da će istorija Vladimira Putina pamtiti kao nekog ko je izolovao Rusiju i prekinuo jednu fazu svetske istorije. Kako Jakovina tvrdi, Rusija je trebalo da ostane na tragu pregovora kakvi su bili u januaru ove godine, da je mogla mirno i diplomatijom da postigne mnogo, dok će sada, kako kaže, sve izgubiti, bez obzira da li će uspeti da zauzme veliki deo Ukrajine ili ne.

O ovoj temi su za televiziju Kurir u jutarnjem programu govorili akademik profesor dr Dragan Radenović i Uroš Babić iz Centra za stratešku analizu.

- Taj nulti meridijan on inače deli svet na zapadni i istočni, a polutar deli na sever i jug. Ono što bi trebalo očekivati je da dođe do definitivnog raskola između stvarnog zapada i istoka. Ovaj drugi deo je, zapravo, čitava Evropa sa Rusijom. Ovaj rat, nesumnjivo rat, stvorio je situaciju, da ratuju NATO, organizacija koja apsolutno nema razloga da postoji, i SAD protiv Evrope, koju su uspele da pokore. Imperativno je kako će svet izgledati posle ovoga - rekao je akademik profesor dr Dragan Radenović.

Voditeljku jutarnjeg programa Kurir telvizije Olju Lazarević zanimalo je da li cela situacija u Ukrajini može da se završi na diplomatski način.

- Svaki sukob se završava diplomatijom. Verujem da bilo kakvo popuštanje Vladimira Putina, u smislu smanjenja tačaka koje su postavljane kao ciljevi značilo bi poraz, gubitak vlasti i po svemu sudeći podizanje Haške optužnice. Sa druge strane ukoliko Putin istraje u sukobu i sve tačke ostvari doći će do toga da se institucionalizuje sve ono što su zacrtali. Sve zemlje zapada izbegavaju direktnu konfrontaciju sa Rusijom, a sa druge strane učestvuju tako što pomažu Ukrajini - rekao je Uroš Babić iz Centra za stratešku analizu.

Podsetimo, potpredsednik Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačev izjavio je juče da je specijalna operacija, koju je Rusija sprovela u Ukrajini, omogućila da se spreči treći svetski rat, sukob između Rusije i SAD, kao i sukob između Ruske Federacije i NATO.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je mišljenje akademika Dragana Radenovića na ovu temu. Akademik Radenović je istakao da bi, ukoliko se status kvo, zadrži, uskoro moglo biti primenjeno nuklearno oružje u Ukrajini.

- Sva je prilika da će se ovaj rat, ako se status kvo zadrži duže vremena, možemo biti potuno sigurni da će uskoro biti primenjeno nuklearno oružje. Bilo je već primenjivano u ratovima, to ne treba nešto da nas čudi. Ne govorim o Hirošimi i Nagasakiju, već o Avganistanu, Amerikanci su već bezbroj bombi nuklearnog taktičkog značenja bacili. To se može i ovde očekivati. Nuklearnog oružja od strane Rusa. Sve ovo je jedan besmisao koji se dešava zahvaljujući ideologiji nacizma. U svakoj državi ćete imati petu kolonu. Ono što se desilo u Evropi je to da Evropa više nije u tolikoj meri pod pritiskom SAD, kao što je bila do početka ovog rata. To je aksiom - rekao je akademik Radenović.

Olja Lazarević upitala je Uroša Babića iz Centra za stratešku analizu kako će svet biti podeljen posle ovog sukoba.

- Uvek su Istok i Zapad bili rajedinjeni niti su sarađivali na višemnivou. Tenzije su trajale mnogo dugo. Sa jedne strane imamo Ukrajinu koju Zapad podržava u, maltene, u celosti. U ovaj sukob se uključio i Japan, koji je bio neutralan od Drugog svetskog rata. Vidimo i ponašanje Turske. Imamo i Nemačku koja je dugo izbegavala da skroz uvede sankcije Rusiji. Dakle, svet se izrazito podelio, a tek će biti podeljen. Vidimo da trenutno vlada izrazita podela na Istok i Zapad. Ovaj sukob će odlučiti ko će doneti prevagu. Sankcije ne mogu narušiti samo jednu zemlju. Evropa je trenutno i te kako zavisna od Rusije. Nema sumnje da će biti krize i u ostatku sveta. Verujem da će Kina maksimalno iskoristiti ovo sad što se dešava u svoju korist i na taj način poboljšati međunarodnu poziciju u svetu - rekao je Babić.

