MAJKA TVRDI DA VRTIĆ NJENOJ DECI PRETI IZBACIVANJEM: Kažu da su mi deca mnogo nemirna! Spremna je da angažuje i advokata!

Jedna nezadovoljna majka požalila se na društvenim mrežama kako njenu decu hoće da izbace iz vrtića zato što su nemirna, ali je umesto podrške koju je očekivala dobila niz kritika!

Naime, ona tvrdi da iz vrtića njene sinove hoće da izbace zato što su nemirni, ali je dodala da bi to bio treći put da joj izbacuju decu.

- Pitanje za sve roditelje da li su vašu decu izbacivali iz privatnih vrtića jer je razlog što su nemirni i nebezbedni za sebe (ispada da su moja deca luda po njima), nama je ovo treći put. Kad smo rekli da ćemo ih tužiti, oni su rekli da ako to uradimo, dete će proglasiti neuračunljviim (da neće moći da se upiše ni u jedan drugi vrtić, već u ustanovu za decu sa posebnim potrebama), za mlađeg su rekli da je najpametnije da i on bude isključen iz vrtića. Angažovali smo porodičnog advokata i on kaže da je to što rade neosnovano. To je diskriminacija, razmišljam o tužbi - napisala je jedna majka u grupi "Pravna pitanja".

Međutim, mnogi korisnici su se upitali kako je moguće da se majka ne zapita u čemu je problem ukoliko je to zaista treći put da joj decu isključuju iz vrtića.

- Vama je to treći put, razmišljate da angažujete advokata, a jeste li razmišljali da angažujete dečijeg psihologa? Saberite se i rešite problem sa detetom, pa ako je sve u redu zovite advokata - navodi se u jednom od komentara.

Jedna korisnica upitala je da li deca koja su ugrožena ponašanjem njene dece imaju pravo da angažuju advokata.

- Zašto na silu želite da da dete ide u vrtić gde nije poželjno? - upitala je jedna korisnica.

