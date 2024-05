VEČERAS NASTUPA GLAVNA KONKURENCIJA BEJBI LAZANJI: Ovo je redosled nastupa u drugom polufinalu Evrosonga, u finalu ima mesta za 10

U drugom polufinalu 68. po redu Pesme Evrovizije predstaviće se 16 zemalja, a u finale će proći njih 10, o čemu će odlučivati isključivo glasovi publike.

Zemlje koje će se predstaviti u drugom polufinalu nastupaju sledećim redosledom:

1. Malta - Sarah Bonnici - Loop

2. Albanija - BESA - TITAN

3. Grčka - Marina Satti - ZARI

4. Švajcarska - Nemo - The Code

5. Češka - Aiko - Pedestal

6. Austrija - Kaleen - We Will Rave

7. Danska - SABA - SAND

8. Jermenija - LADANIVA - Jako

9. Letonija - Dons - Hollow

10. San Marino - MEGARA - 11:11

11. Gruzija - Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Belgija - Mustii - Before The Party’s Over

13. Estonija - 5MIINUST x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14. Izrael - Eden Golan - Hurricane

15. Norveška - Gåte - Ulveham

16. Holandija - Joost Klein - Europapa

Za pobedu na Evroviziji ove godine se takmiči 37 zemalja.

Direktno u finale plasirale su se zemlje takozvane „Velike petorke“, koju čine Velika Britanija, Italija, Nemačka, Francuska i Španija, kao i zemlja domaćin Švedska.

foto: Printscreen/RTS

Među večerašnjim učesnicima nalazi se Nemo, predstavnik Švajcarske, koji uz hrvatskog predstavnika, Bejbi Lazanju, važi za favorita.

Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji predstavlja Teya Dora sa pesmom "Ramonda", koja se plasirala u finale ovog takmičenja.

U finale "Evrovizije 2024" iz prvog polufinala plasirali su se: Srbija, Portugal, Slovenija, Ukrajina, Litvanija, Finska, Kipar, Hrvatska, Irska i Luksemburg.

Dalje nisu otišli: Poljska, Island, Moldavija, Azerbejdžan i Australija.

(Kurir.rs/ L. S)

Bonus video:

01:29 TEYA DORA EKSKLUZIVNO ZA KURIR PRED VELIKO FINALE EVROVIZIJE: Jako mi znače vaše poruke! EVO ŠTA ĆE URADITI UKOLIKO POBEDI