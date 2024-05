ROGOVIMA I RITUALIMA NA SCENI ŠOKIRALA EVROPU, A KAD SKINE ŠMINKU... Evo kako predstavnica Irske izgleda kad siđe sa bine (FOTO)

Predstavnica Irske na Evroviziji 2024, Bambie Thug, na prvoj polufinalnoj večeri izvela je svoju pesmu ''Doomsday Blue'' i sve ostavila bez teksta.

foto: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Svojom koreografijom i kostimografijom izgledala je neuobičajeno i pomalo strašno. Nosila je rogove, a niz upitnih simbola smo mogli da vidimo svuda na sceni.

Bambie se inače sakrila ispod jake gotičke šminke i kostima, a kad skine svu tu šminku i kostim, izgleda potpuno drugačije.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Razljutiću one koje treba. One koji ograničavaju ljubav, saosećanje, razumevanje... Ljude s ekstremne desnice, one koji ne prihvataju transrodne osobe, a i nekoliko sveštenika se naljutilo", izjavila je Bambie uoči Evrovizije.

Inače se predstavlja kao nebinarna osoba, a ranije je doživela i teške traume.

