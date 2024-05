BEJBI LAZANJA SA VERENICOM GRADI KUĆU U ISTRI: Sa Elizabetom planira PORODICU, a evo kako su se ona i favorit Evrovizije upoznali

Hrvatski predstavnik Bejbi Lazanja prošao je u finale "Evrovizije 2024" i u subotu će nastupiti sa numerom ''Rim Tim Tagi Dim''.

Baby Lasagna, inače, već duže vreme uživa u emotivnom odnosu sa Elizabetom Ružić sa kojom gradi porodični dom.

Dokumentarac o muzičaru emitovan je na HRT, a on je tom prilikom pričao o odnosu sa svojom lepšom polovinom sa kojom planira budućnost.

U dokumentarcu se pojavljuje i njegova devojka Elizabeta Ružić, a osim što su otkrili kako su se upoznali, pokazali su i buduću kuću u istarskom Kašteliru na kojoj Marko dokazao kao građevinac.

foto: Printskrin/HRT

Njegova verenica otkrila je kako su se upoznali

- Kada smo se upoznavali, bilo je očito da je muzika tu i da će uvek biti tu, pa sad bilo više ili manje. Ali bilo je uvek jasno da on neće tako lako odustati od muzike - rekla je Elizabeta.

- Marko i ja se znamo preko tri godine. Upoznali smo se na Instagramu. On je svirao u bendu, ja sam znala za njih i onda sam rekla: 'Vidi koji zgodan lik'. Zatim sam ga odlučila da ga dodam na Instagramu. On je mene zapratio nazad i javio mi se. Love story 21. veka - ispričala je Markova verenica, a on se nadovezao:

foto: Printskrin/ HRT

- Elizabeta mi je rekla da kad je došla kući da je upalila svoju "heartbreak" plejlistu pesama jer je po njoj susret prošao grozno, ali po meni je bilo savršeno. Nisam se ni vratio do Umaga, već sam joj poslao poruku: 'Ej, kad ćemo opet?' - rekao je muzičar.

Oko vizuelnog dela "projekta" Baby Lasagne stoji Elizabeta.

- Verujem u njen muzički ukus. Ona je isto završila školu za klavir pa je smatram barem delimično muzičarkom. Verujem njenom ukusu i proceni tako da sve pesme koje ste čuli od Baby Lasagne, ona je rekla "da" tim pesmama. Treba znati slušati. Često ego ne da, pogotovo taj muški ego... ali na kraju se isplati - rekao je Marko kroz smeh. Dodao je da je Elizabeta zapravo "pokrenula" celi taj projekt Bejbi Lazanje.

- Pisao sam za druge i onda sam počeo da kukam i da se žalim sve vreme bih ja nešto svoje. Sećam se kad smo se vozili u autu, a ona mi je kulturno i između redova rekla da sam dosadan i da napravim nešto svoje - kaže on.

( Kurir.rs / Blic / Story.hr / T.B. )

Bonus video:

11:14 Poslednji intervju Teya Dore pred polazak za Malme