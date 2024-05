BEJBI LAZANJA VAŽI ZA FAVORITA, A OVAJ TAKMIČAR PRETI DA GA SKINE SA TRONA Evo ko mu je najveća konkurencija i koju zemlju zastupa

Predstavnik Hrvatske na ovogodišnjoj "Evroviziji" Baby Lasagna, koji se predstavio pesmom "Rim Tim Tagi Dim" nakon svog nastupa važi za favorita za pobedu na prestižnom takmičenju.

Međutim, kako se večeras održava drugo polufinale "Evrovizije", večeras će nastupati i predstavnik Švajcarske, Nemo, koji brani boje svoje zastave pesmom "TheCode".

On je na generalnoj probi osvojio brojne simpatije, a na mrežama mnogi komentarišu da je upravo on najveća konkurencija predstavniku Hrvatske i da bi baš on mogao da odnese pobedu.

Mnogi smatraju da je Švajcarska donela nešto neviđeno ove godine, da pevač na sceni izgleda poput flaminga, ali i da je njegov kostim i te kako unikatan.

U drugom polufinalu takmiče se 16 zemalja, a 10 ih prolazi u finale. Ovo je redosled nastupa u drugom polufinalu:

1. Sarah Bonnici, Loop (Malta)

2. BESA, TITAN (Albanija)

3 .Marina Satti, ZARI (Grčka)

4. Nemo, The Code (Švicarska)

5. Aiko, Pedestal (Češka)

6. Kaleen, We Will Rave (Austrija)

7. SABA, SAND (Danska)

8. LADANIVA, Jako (Armenija)

9. Dons, Hollow (Latvija)

10. MEGARA, 11:11 (San Marino)

11. Nutsa Buzaladze, Firefighter (Gruzija)

12. Mustii, Before The Party’s Over (Belgija)

13. 5MIINUST x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Estonija)

14. Eden Golan, Hurricane (Izrael)

15. Gåte, Ulveham (Norveška)

16. Joost Klein, Europapa (Nizozemska)

