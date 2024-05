EVO ŠTA SE KRIJE IZA NUMERE HRVATSKOG PREDSTAVNIKA BEJBI LAZANJE: Predviđaju mu pobedu, a ovo je značenje njegove pesme (FOTO)

Hrvatska je prošla u finale "Evrovizije 2024", a Baby Lagana će u subotu nastupiti sa numerom "Rim Tim Tagi Dim''.

Njemu je porodica na "Evroviziji 2024" velika podrška, a pevač je sada u Jutarnjem programu pričao o majci koja je ponosna na njega i njegov uspeh.

- Najdraži deo svega ovoga je kada mama dođe i kaže: "Jao, gnjave me, svi te hvale, ja ne mogu, umorna sam više", a ja vidim da puca od ponosa i to mi je najdraži deo - rekao je on.

Baby Lasagna je otkrio značenje pesme "Rim Tim Tagi Dim''.

- Pesma peva o momku koji napušta svoje selo u potrazi za boljim životom, ali napušta sve teškog srca i to je sve ono što on voli i šta je njemu poznato. To su krave, sve životinje i sekira - rekao je pevač u "Dobro jutro, Hrvatska".

Tekst pesme "Rim Tim Tagi Dim"

"Ej, ja sam sada veliki dečak

Spreman sam da odem, ćao mama ćao

Ej, ja sam sada veliki dečak

Ja odlazim i prodao sam svoju kravu

Pre nego što odem, moram da se ispovedim

Potrebna mi je tura opuštanja

Joà jednom za sva dobra stara vremena

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tim

[Prelaz]

(Rim-tim-tagi-digi)

[Strofa 2]

Svi ćete mi nedostajati ali najviše mačka

Nedostajaće mi moja slama, nedostajaće mi moj krevet

Ali najviše od svega, nedostajaće mi ples

Zato sada ajmo svi da se šepurimo

[Pred-Refren]

Tako da ne zovite, ne pišite

Odlazim sa prvim svetlom

Ne plačite, već plešitе

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tim

[Refren]

Nema povratka (Woah)

Moje prisustvo bledi u tami (Woah)

Da, nеma povratka (Woah)

Moja anksioznost napada (Woah)

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tagi-digi-dim

[Strofa 3]

Nadam se da ću naći mir u buci

Želim da postanem jedan od onih gradskih momaka

Oni su tako lepi i tako napredni

Možda i oni znaju naš ples

[Pred-Refren]

Zbogom mama, zbogom tata

Mjau mačko, molim te, mjaukni nazad

Ne plačite, već plešite

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tim

[Refren]

Nema povratka (Woah)

Moje prisustvo bledi u tami (Woah)

Da, nema povratka (Woah)

Moja anksioznost napada (Woah)

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tagi-digi-dim

[Instrumentalna pauza]

[Refren]

Nema povratka (Woah)

Moje prisustvo bledi u tami (Woah)

Da, nema povratka (Woah)

Moja anksioznost napada (Woah)

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tagi-digi-dim

Nema povratka (Woah)

Moje prisustvo bledi u tami (Woah)

Da, nema povratka (Woah)

Moja anksioznost napada (Woah)

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tagi-digi-dim

Malo ko zna kako je njegovo pravo ime

Iako ga danas čitav svet zna kao Baby Lasagnu, pravo ime ovog muzičara je Marko Purišić. On je popularnost stekao kao gitarista popularne rok grupe Manntra. Ono što mnoge iznenađuje je to da je Marko veoma mlad, rođen je 1995. godine u Umagu, Hrvatskoj.

