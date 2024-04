MAJKA IZ NIŠA I NJEN SIN SA AUTIZMOM DOŽIVELI DISKRIMINACIJU: Vlasnica odbila da primi dete! Rekla je da bi im moj sin rušio ugled

Jedna majka iz Niša tvrdi da je vrtić (čije ime nije želela da imenije) odbio da primi njenog sina zato što ima autizam, a rečeno joj je da bi njeno dete rušilo ugled ove ustanove!

Ona je na društvenoj mreži X podelila sa svojim pratiocima šta je doživela.

- Neću da blatim javno vrtić i da kažem ime, ali me strašno pogađa što "moram" da trpim nepravdu i diskriminaciju. Vrtić drži ćerka poznatog advokata koja je odbila da primi mog sina jer ima autizam! Nije ni videla dete, niti je bio na probni period - napisala je ona.

Dodala je da je sa suprugom otišla da se raspita oko vrtića.

- Primila nas je jako fina vaspitačica, bila je ljubazna i kulturna zaista.. Obijasnili smo da sin ima neki oblik autizma i da nam treba samo 2-3h socijalizacije sa decom, ona je rekla da one nisu “obučene” za decu sa pp. Što znam da je istina nažalost nisu edukovane za pristup takvoj deci… i ne krivim je naravno, obijasnili smo da on nije agresivan, da imitira decu i voli decu itd.. Rekla je da mora da priča sa vlasnicom i da će da javi do kraja dana - navela je ova majka.

Necu da blatim javno vrtic i da kazem ime, ali me strasno pogadja sto “MORAM” da trpim nepravdu i diskriminaciju. Vrtic drzi cerka poznatog advokata koja je odbila da primi mog sina jer ima autizam! Nije ni videla dete niti je bio na probni period… — Tijana (@Nuccibebo1) April 17, 2024

Kasnije je usledio poziv..

- Pozvala nas uz duboko izvinjenje da ne mogu da prime mog sina… Vlasnica je rekla da ona bira ko dolazi kod nje u vrtić i pokušava da stvori elitni vrtić, te bi moje dete bilo neprihvaćeno i odbačeno, i rušilo bi ugled vrtića kod roditelja normalne dece… Nemam reči! Ako nisu obučeni ili nemaju osoblje za rad sa decom sa autizmom i bolje je da ne šaljete dete tu. Njemu treba neko ko će znati sa njim, nije to samo ostaviti tamo pa neka se snalaze. I deca bez autizma se teško privikavaju i odbijaju da slušaju a kamoli sa spektrom - dodala je ova majka.

Navela je i da njenom sinu ne treba nikakav poseban pristup, kao i da bi imao svog ličnog pratioca.

- Uopšte to nije problem. Problem su njene reči da hoće elitni vrtić i da bi moje dete rušilo ugled njenom vrtiću. Ja nemam nikakvog dokaza za ovo jer je bio telefonski poziv, i ako bih javno iznela ime naravno da bih sebi nanela dodatnu štetu… U pitanju je grad Niš, oni koji žive tu znaće koji je vrtić poznatog advokata u centru grada, hvala na razumevanju - zaključila je ona.

