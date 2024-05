DEJAN DAMNJANOVIĆ, DIREKTOR AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE: Principijelno i bez kompromisa!

Agencija za sprečavanje korupcije apsolutno spremno dočekuje predstojeću izbornu kampanju za lokalne izbore, poručuje u intervjuu za Kurir direktor te institucije Dejan Damnjanović, navodeći da su posmatrači koje Agencija angažuje već na terenu i prate kampanju.

Takođe su, kaže, organizovali obuku za političke subjekte i sva zainteresovana lica, na kojoj je jedna od tema bila primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i način podnošenja finansijskih izveštaja političkih subjekata.

- Poseban naglasak smo stavili na temu korišćenja javnih resursa u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, a u cilju realizacije preporuke ODIHR koja se odnosila na jačanje svesti o štetnosti i samom sprečavanju zloupotrebe javnih resursa - naglasio je Damnjanović.

Kad se ima u vidu da su u Srbiji u decembru održani lokalni i parlamentarni izbori, kao i izbori za poslanike AP Vojvodine, koliko je i kakvih reagovanja Agencije tim povodom bilo? Koje su sve mere donete, odnosno izrečene?

- U toku decembarske izborne kampanje Agencija je primila 28 prijava protiv javnih funkcionera zbog sumnje na postojanje povrede odredaba čl. 50 Zakona o sprečavanju korupcije. U 10 slučajeva utvrdili smo povrede zakona i izrekli mere opomene. Sprovođenjem nadležnosti u okviru Zakona o kontroli finansiranja političkih aktivnosti, izrekli smo 11 mera upozorenja, podneli 94 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i doneli 62 rešenja o gubitku prava na dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih za finansiranje redovnog rada političkog subjekta u narednoj godini.

foto: ACAS

Agencija redovno objavljuje i Katalog poklona javnih funkcionera. Koliko ih je u prošloj godini prijavljeno?

- Pitanje poklona javnih funkcionera uvek izaziva određenu pažnju javnosti, međutim, moramo imati u vidu da je za 2023. rok za objavljivanje Kataloga 1. jun ove godine i on će biti dostupan na našem sajtu.

Na koji način se sarađuje sa zaposlenima u organima javne vlasti i šta je u vezi s tim urađeno u prethodnom periodu?

- Rekao bih, pre svega, da je sprečavanje korupcije jedan specifičan proces koji zahteva principijelnost i beskompromisnost, ali i podršku svih institucija. Zato smo svakodnevno u neposrednoj komunikaciji sa širokim krugom saradnika, kako iz domaćih institucija i organa javne vlasti, tako i iz međunarodnih organizacija u Srbiji. Intenzivno sarađujemo s kabinetom predsednika Vlade, Ministarstvom pravde i drugim nadležnim državnim organima, kako bismo postigli usklađivanje s preporukama Grupe država protiv korupcije SE (GRECO) i doprineli da se postupak usaglašenosti u okviru IV kruga evaluacije uspešno okonča.

Koliko puta je Agencija za sprečavanje korupcije u godini za nama morala da reaguje povodom kršenja Zakona o sprečavanju korupcije?

- Zbog povreda Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija je u 2023. godini izrekla 91 meru opomene, sedam mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona i pet mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje s javne funkcije. Pored toga, doneli smo i četiri rešenja o prestanku javne funkcije po sili zakona, a nadležnim tužilaštvima podneli devet krivičnih prijava i dva izveštaja zbog postojanja osnova sumnje da javni funkcioner, u nameri da prikrije imovinu i prihode, nije Agenciji prijavio imovinu i prihode ili je dao lažne podatke o njima.

U javnosti je često nedoumica koje su zapravo "moći", odnosno nadležnosti Agencije, pa se misli da zapravo vi imate ovlašćenje da hapsite... Da razrešimo tu dilemu, šta se dešava u praksi kad se ustanovi prekršaj?

- Da, možemo da razrešimo, s obzirom na to da su Zakonom o sprečavanju korupcije jasno definisane "moćne" preventivne, kontrolne i nadzorne nadležnosti Agencije. Sprečavanje korupcije su ključne reči koje i stoje u našem nazivu, ali u delu javnosti se misli da smo mi nadležni za njeno sankcionisanje. Da objasnim: kada - postupajući po prijavi ili službenoj dužnosti - uvidimo da postoji osnov za eventualnu povredu zakona, proveravamo i prikupljamo dokaze. Ako utvrdimo da povreda postoji, izričemo administrativne mere - od opomene do predloga za razrešenje javnog funkcionera. Za određen broj kršenja zakona iniciramo pokretanje prekršajnog postupka, kao i pokretanje krivičnih postupaka.

Koje prekršaje najčešće prave funkcioneri i da li ima onih koji apsolutno ne mare za vaše opomene i te prekršaje uporno ponavljaju?

- Najčešće su to prekršaji zbog neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera i izveštaja o finansiranju političkih aktivnosti. Naravno, postoji i manji broj onih koji su tzv. povratnici, ali ne možemo reći da je to česta pojava. Naša misija je da edukacijom i informisanjem o obavezama prema Agenciji preventivno utičemo da do nepoštovanja zakona ne dođe.

Jedna od nadležnosti Agencije je i lobiranje.

- U pravu ste, to je projekat kojem u najskorije vreme imamo nameru da se posebno i s velikom pažnjom posvetimo, s obzirom na to koliko je ova aktivnost važna za sveukupni društveni i politički život. Mi održavamo obuke za lobiste, a u Zakonu o lobiranju jasno je navedeno ko to može da bude, a kome je to zabranjeno, zatim koje su obaveze lobiste, ko je korisnik lobiranja, ko je lobirano lice itd.

Širenje van Beograda Otvorene jedinice u nekoliko većih gradova Ostvarili ste još jedan od svojih programskih ciljeva - otvaranje područnih jedinica Agencije za sprečavanje korupcije van Beograda. Koliko ste ih otvorili u ovoj godini i gde? - Dolazeći na mesto direktora, u svom programu rada posebno sam naglasio cilj da bi Agencija, s obzirom na činjenicu da postoji 14 godina, sada već trebalo da ima svoje područne jedinice u svim većim gradovima zemlje. Iz ovih razloga, sa zadovoljstvom mogu da saopštim da smo ovog marta otvorili prvu kancelariju u Kragujevcu, zatim drugu u Nišu i treću u Novom Sadu. Smatram da je veoma bitno da što je više moguće budemo dostupni javnim funkcionerima, građanima, organizacijama civilnog društva i lokalnim medijima i tako im neposredno približimo naše nadležnosti. Svesni smo da sprečavanje korupcije nije ni lako ni jednostavno i zato želimo da, u saradnji s lokalnim zajednicama, ostvarimo ovaj cilj, koji je od opšteg interesa za stabilnost zemlje.