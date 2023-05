OVAKO SU SKRIVALI TRAGOVE NOVCA: CIA objavila DETALJNU ŠEMU Jeremića i porodice Bajden u KORUPCIONAŠKIM POSLOVIMA! (VIDEO)

Američka CIA (Centralna obaveštajna agencija) objavila je podatke o tome kako je lider Narodne stranke Vuk Jeremić umešan u velike korupcionaške afere porodice Bajden sa kineskim kompanijama.

Oni su objasnili detaljnu šemu na koji način su Jeremić i članovi porodice Bajden dobijali milione dolara, kao i na koji način su pokušavali da sakriju tragove novca uz konstataciju da sada nadležni organi moraju da deluju i ne mogu više da guraju pod tepih ovu dokazanu korupciju.

foto: Preentscreen

Jeremić je, kako smo već pisali, još pre nekoliko meseci dobio zvaničan poziv da svedoči u istrazi koju sprovodi odbor američkog Kongresa o poslovima članova porodice američkog predsednika Džozefa Bajdena, što je on odbio pravdajući se da su u pitanju politički obračuni u SAD. No, sada je CIA na pres konferenciji iznela nedvosmislene podatke o Jeremićevoj umešanosti u korupcijski skandal sa Hanterom Bajdenom, sinom američkog predsednika.

02:10 Pres konferencija CIA

Oni su takođe napravili i detaljan grafički prikaz House Oversight-a kojim se objašnjavaju mahinacije Jeremića i Bajdena i način na koji su radili, uz konstataciju da ako sve deluje komplikovano i zamršeno, namenski je tako rađeno kako bi se skarili tragovi novca.

foto: Preentscreen

- Ove šeme se ponavljaju i jasno pokazuju da su tačno znali šta rade i kako to da urade, i to više puta širom sveta. Ako vam deluje i zvuči komplikovano da se shvati, to je zato što je namenski tako rađeno kako ne bi mogli da se prate tragovi novca. Pokazaćemo veze kako je kineska strana bila povezana sa srpskim političarem Vukom Jeremićem, koji je prvi put pokušao da upozna predstavnike kineske kompanije sa Bajdenom 2015. Naime, od avgusta 2015. do juna 2016. kineska energetska kompanija je prosledila Jeremićevoj kompaniji 3 miliona dolara - naveli su na konferenciji predstavnici CIA.

Kako su dodali, kada se Jeremić 2016. kandidovao za generalnog sekretara UN, obratio se Hanteru Bajdenu.

- Kasnije, juna 2016. Jeremić je pisao Hanteru Bajdenu i pitao da li može da se sastane sa potpredsednikom za nacionalnu bezbednost Kolinom Holom u vezi sa izborima u UN. Sastanak se očigledno desio jer je 2. jula 2016. Jeremić obavestio Hantera da njegov sastanak sa Kolinom nije dugo trajao, ali da misli da nije loše prošao. Dalje, marta 2017. ista kineska kompanija koja je poslala Jeremiću 3 miliona dolara, poslala je 3 miliona i jednom od Bajdenovih saradnika, a procenat novca su dobili i Hanter Bajden, Džejms Bajden, Hejli Bajden - navode iz CIA.

Podsetili su i da je Komitet pisao Jeremiću, ali je on odbio da sarađuje, te poručili da sada pored svih dokaza koje su izneli, porodica Bajden mora da odgovara.

Podsetimo, Jeremić se, prema dokumentima koje su objavili mediji, viđao sa ljudima zaduženim za bezbednost i odbranu u vrhu establišmenta SAD i ugovarao podršku potrebnu za funkciju za koju se pripremao - generalni sekretar UN. Hanter Bajden zatražio je pomoć od Kolina Kala, savetnika za nacionalnu bezbednost tadašnjeg potpredsednika SAD Džozefa Bajdena, njegovog oca i aktuelnog predsednika SAD, kako bi osmislili "šemu" da pomognu srpskom poslovnom partneru, Vuku Jeremiću, da postane generalni sekretar UN. Jula 2016. Hanter je ugovorio sastanak Jeremića sa Kalom, koji je sada podsekretar odbrane za politiku u Pentagonu. Jeremić je u to vreme tražio američku podršku na predstojećim izborima za generalnog sekretara UN.

foto: BETAPHOTO/AMIR HAMZAGIĆ

Kolin Kal je inače prokosovski lobista, koji se u SAD viđao i sa ministrom odbrane tzv države Kosovo da im zahvali za stabilnost i jačanje snaga.

Bajden je, inače, 2017. ušao u unosan zajednički poslovni poduhvat sa CEFC-om, a sumnja se da je veza u svemu i Jeremić.

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić nije hteo da komentariše podatke koje je iznela CIA.

Kurir.rs