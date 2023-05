RHMZ OBJAVIO NAJNOVIJE UPOZORENJE! Na snazi meteo alarm, ovi delovi Srbije su na udaru! Evo šta nas čeka narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje zbog jakog vetra koji se danas i sutra očekuje na teritoriji Srbije.

"Danas i sutra u košavskom području vetrovito. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarima olujne jačine, dok se sutra na jugu Banata povremeno očekuju i orkanski udari košave i više od 24 m/s", navodi se u upozorenju RHMZ.

foto: Pritnscreen/rhmz

RHMZ najavio vetrovito vreme sa čestim padavinama

"U toku dana u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i na širem području Beograda, mestimično sa kišom i kratkotrajnim plјuskovima. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, u Banatu i donjem Podunavlјu i olujnim, jugoistočnim vetrom.

Umereno do potpuno oblačno sa čestom kišom, ponegde i plјuskovima sa grmlјavinom, a lokalno i sa uslovima za obilnije padavine.

foto: Pritnscreen/rhmz

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlјu, dok se sutra na jugu Banata povremeno očekuju i orkanski udari košave (≥24 m/s). U ponedelјak i utorak doći će do kratkotrajnog slablјenja i skretanja na severoistočni pravac, a od srede ponovnog pojačanja jugoistočnog vetra", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije na snazi je žuti meteo alarm zbog vetra i grmljavine. Ovo upozorenje znači da je vreme potencijalno opasno, a upaljeno je na teritoriji Bačke, Banata, Srema, Beograda, kao i za područke zapadne i jugozapadne Srbije.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavljeno je na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak promenljivo vreme uz smenu kraćih sunčanih i dužih oblačnih perioda sa kratkotrajnom kišom povremeno i uz lokalne pljuskove ponegde. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, a u ostalim krajevima slab južni ili istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče je moguća kiša ponegde na severu i istoku Srbije. Temperatura u 22h od 10°C do 13°C.

U subotu u većini krajeva pretežno suvo i toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi su mogući na jugozapadu Srbije i u centralnim predelima. Jugoistočni vetar će malo oslabiti.

U nedelju vetrovito u košavskom području uz naoblačenje sa kišom tokom dana u većini krajeva. Početkom iduće sedmice promenljivo vreme.

