SRPKINJA HTELA DA IZNENADI MUŽA NA MORU U GRČKOJ PA POSTALA HIT NA FB: Ljudi popadaše od smeha, ne veruju šta ona pita (FOTO)

BEOGRAD - Srpkinja koja je želela da iznenadi supruga tokom letovanja u Grčkoj, postala je pravi hit na društvenim mrežama zahvaljujući ideji koju je imala, a koja je drugim korisnicima jedne grčke grupe, zvučala nadrealno.

Unutar Fejsbuk grupe "Grčka uživo" jedna žena iz Srbije koja je želela da ostane anonimna, zatražila je pomoć ostalih članova oko jedne "vrlo delikatne stvari". Naime, kako je rekla ona i suprug slave dvadeset godina braka, a kao iznenađenje ona želi da mu servira omiljeno jelo - praseće bajadere. Problem je, kako kaže što ona ne zna nikoga u Grčkoj ko bi joj to spremio, te je zamolila ljude okupljene oko ove grupe za savet.

Međutim, spisku omiljenih jela tu nije bio kraj, te je ona navela kako krijući od supruga u Pefkohori nosi pet kilograma ruske salate, tortu "Reformu".... Kako je navela, najveći problem su joj carinici, jer ne zna šta se dešava u slučaju da se torta i ruska salata otkriju od njihove strane.

"Kako da prenesem rusku salatu i tortu preko granice"

"Poštovanje ljudi. Imam jedno pitanje. Suprug i ja slavimo ove godine 20 godina braka, upoznali smo se u Pefkohoriju. Sad, volela bih da mu napravim iznenađenje.

foto: Facebook Printscreen/Grčka uživo

On mnogo voli bajadere (svinjske), pa me zanima da li neko na Halkidikiju pravi iste? Ako ne, da li imate nekoga da mi preporučite tamo da mi spremi, novac nije problem. Takođe, nosila bih reformu i rusku salatu odavde, jer u apartmanu će on videti, pa mi lakše da sakrijem u one činijice sa hranom pet kilograma ruske i tortu u delovima.

Ono što me interesuje, jeste da li bi mi carinici pravili problem ako to slučajno pronađu u torbi? Do sada nikada nismo imali problema, svake godine nosimo smrznuto, ali nisam razmišljala. Ovaj put želim da sve bude kako treba, pa se zato brinem. Ne bih volela da nam nešto upropasti godišnjicu, a jako želim da ga iznenadim, oboje uživamo u grčkoj hrani, ali ovaj put baš želim da mu ugodim", napisala je ona.

"Kako prase bez salate?"

Ono što je korisnicima prvo upalo u oči, jeste količina ruske salate koju ova porodica iz Srbije nosi sa sobom.

"Pet kilograma ruske salate", napisala je jedna Lidija, još uvek u neverici šta je pročitala. Sledeći član grupe vodio se onom starom slavarskom devizom - kude prase, tu je i salata.

foto: Facebook Printscreen/Grčka uživo

"Pa ponesite i prase celo, ne ide tolika ruska salata bez pečenja", napisala je devojka po imenu Marija.

Bajadera je bila tema i sledećeg odgovora.

"Ponesite i prase i proslavite godišnjicu u krugu carinika", kratko je napisala jedna Mirjana.

"Gde su kiflice?"

foto: Facebook Printscreen/Grčka uživo

Po nekima, spisku đakonija su nedostajale i kiflice.

"A gde su kiflice? Ruska salata bez kiflica, katastrofa. Uz sve to zaboravili ste balonče "sas rakijicu" ili vince ili gajba piva jer je ovde u Grčkoj sve to skupo znate. A i vodu flaširanu jedno 20 flaša bice dovoljno, jedino ako ne punite sa onih uličnih česmi za koje vam kažu da je izvorska. Ponesite i toalet papir jer je poskupeo( čisto informativno)", napisala je Radmila.

Na kraju, došla je na red i granica, odnosno, sami carinici.

"Samo vi dođite do granice, ne brinite za carinu. Imaće oni da se goste. Srećna godišnjica", kratko je napisala članica grupe "Grčka uživo" Vesna.

Kurir.rs/Blic/Grčka uživo