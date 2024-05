OVO JE DETALJNO RADNO VREME PRODAVNICA ZA 1. MAJ I VASKRS: Ovog datuma skoro svi objekti zatvoreni

Iako su mnogi građani spoji oba praznika i iskorititi to za mali odmor, za vreme Prvog maja i Uskrsa, veliki lanci hipermarketa će veći deo prazničnih dana raditi, ali sa izmenjenim režimom. Ipak, postoje i dani kada će i oni staviti katanac, u nastavku pogledajte kompletan spisak.

Kako bi ste se na vreme opremili za dolazeće praznike proverite kakvo je radno vreme vaše omiljene lokacije za nabavku namirnica.

Radno vreme "Lidl" prodavnica

01. i 05. maj su neradni dani

2. 4. i 6. maja će ovaj lanac raditi redovno, od 8 do 22 časova

3. maja će raditi kraće nego uobičajeno - od 8 do 18 časova

Radno vreme "Maxi" prodavnica

Tokom praznika Maxi prodavnice radiće u sledećem režimu:

1. i 2. maja će raditi redovno, dok će 3. maja, na Veliki petak, raditi skraćeno do 18 časova.

04.05. – Redovno radno vreme (objekti koji rade 24h počinju sa radom u 07:30, zatvaraju u 22:00)

05.05. – Neradan dan

06.05. – Redovno radno vreme (objekti koji rade 24h počinju sa radom u 07:30)

Radno vreme "Idea", "Roda" i Mercator" prodavnica

Slično radno vreme imaće i "Idea", "Roda" i "Mercator" prodavnice, koje će 3. maja raditi do 18 časova, 5. maja neće raditi.

Svim ostalim danima će raditi po uobičajenom radnom vremenu.

Radno vreme "Aman" prodavnica

"Aman" će tokom dolazećih praznika raditi skraćeno za Prvi maj i to do 15 časova.

Na Veliki petak takođe ali nešto duže, do 18 časova.

Jedino za Uskrs, 5. maja objekti ovog lanca neće raditi, svim ostalim danima radiće regularno.

Radno vreme "Univerxport" prodavnica

Objekti radiće po izmenjenom, prazničnom radnom vremenu.

U sredu 1. maja prodavnice "Univerxporta" će raditi do 14 sati, osim dva objekta Univerexport – Promenada i Univerexport – Aviv Park, oni će raditi po standardnom radnom vremenu.

Za Veliki petak, 3. maja većina objekata će raditi skraćeno do 18 časova

5. maj će biti neradan dan za većinu objekata

U četvrtak i subotu, 2. i 4. maja svi objekti raditi redovno

6. maja - ponedeljak, objekti će raditi redovno osim u Subotici gde će raditi skraćeno

Radno vreme "DIS" prodavnica

U "DIS" marketima će se raditi kao i u većini drugih lanaca. Tokom svih dana praznika će raditi uobičajeno, osim 3. maja na Veliki petak kada će raditi skraćeno do 18 časova.

Nedelja 5. maj Uskrs će biti neradan i za ovaj trgovinski lanac.

Sekretarijat za privredu: Kao je po zakonu

Prema odredbama Odluke o radnom vremenu privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu:

– za vreme prvomajskih praznika: u utorak, 30. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati; u sredu, 1. maja, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni; u četvrtak, 2. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati;

– za vreme vaskršnjih praznika: u petak, 3. maja (Veliki petak), dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati; u subotu, 4. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati; u nedelju, 5. maja (Vaskrs), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni; u ponedeljak, 6. maja (drugi dan Vaskrsa), dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih i vaskršnjih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u saopštenju Sekretarijata za privredu.

