ŠTA RADI, A ŠTA JE ZATVORENO TOKOM PRAZNIKA - DETALJAN SPISAK Evo kada možemo u markete, ali i šta je besplatno i šta POSKUPLJUJE

Mnogi građani Srbije imaju priliku da uživaju u produženom odmoru naredne nedelje, spajajući slobodne dane za praznike Prvog maja i Uskrsa. Zvanično, neradni dani su od 1. maja, sreda, pa sve do ponedeljka 6. maja.

U nastavku teksta saznajte kako će biti organizovano radno vreme tržnih centara, prodavnica i ostalih objekata tokom prvomajskih i uskršnjih praznika.

Ako imate nešto za obaviti na opštinskim, gradskim ili republičkim šalterima, kao i u bankama ili poštama, savetuje se da to završite najkasnije do utorka, 30. aprila, jer će nakon toga sledeći radni dan biti tek sledeći utorak, 7. maja!

Takođe, važno je napomenuti da će đaci imati prolećni raspust koji počinje već danas popodne nakon završetka časova i trajaće do utorka, 7. maja. To znači da će imati 10 dana odmora. Takođe, tokom celog raspusta, od 1. do 7. maja, vrtići neće raditi, pa će roditelji koji moraju da rade biti prinuđeni da pronađu alternativne opcije za čuvanje dece, poput "baka servisa" ili drugih opcija.

Kako će raditi tržni centri?

Iz beogradskih tržnih centara kažu da će radno vreme biti skraćeno samo 3. maja dok će jedino nedelja 5. maj, za Uskrs, biti neradan.

1. maj 10.00 - 22.00

2. maj 10.00- 22.00

3. maj do 18

4. maj 10.00 - 22.00

5. maj neradni dan

Pretpostavlja se da će baš tokom dana praznika biti i veće posete jer će ljudi imati više slobodnog vremena.

Radno vreme prodavnica

Trgovinski objekti takođe će raditi skraćeno, kako bi ste na vreme obezbedili sve namirnice za predstojeće praznike proverite kada će vaša omiljena radnja za kupovinu raditi skraćeno. Trgovinski lanci većinski neće raditi za Uskrs 5. maja.

Kako će trgovinski lanci raditi, detaljnije pogledajte na ovom linku.

Pijaca u Beogradu ne rade za Uskrs

Pijace će za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika raditi po uobičajenom radnom vremenu, a neće raditi na Uskrs, u nedelju, 5. maja, saopštavaju iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace".

Radno vreme pijaca:

Zelene pijace radiće od 06 do 19 časova

Pijaca „Palilula“, od 07 do 21 čas

OTC Miljakovac-Beogradski buvljak od 08 do 16 časova (ponedeljkom ne radi)

Pijaca cveća Krnjača radiće od 08 do 19 časova

Pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) – po ustaljenom radnom vremenu od 19 do 06 časova

Garaže i parkinzi za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu:

Pijaca Palilula: 06 do 21 čas

Pijaca Zeleni venac: od 06 do 21 čas

Pijaca Zemun: od 00 do 24 časa

Pijaca Dušanovac: od 08 do 19 časova

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

„Prvi maj“, Kralja Milana 9 (3241-349)

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

„Zemun“, Glavna 34 (2618-582)

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Kada su privatne apoteke u pitanju, tu je veliko pitanje, jer se svaka od njih organizuje na svoj način.

Kada je besplatno parkiranje?

Iz Parking servisa još nisu izdali zvanično saopštenje o tome koji dani će biti besplatan parking, ali prema dosadašnjem iskustvu možemo zaključiti da se tokom državnih praznika parking neće naplaćivati.

Dakle, možemo očekivati da parking u zoniranim delovima grada sigurno neće biti naplaćivan 1., 2. i 3. maja. Što se tiče subote, 4. maja, još uvek nije potvrđeno da li će parking biti besplatan, pa bi bilo najbolje proveriti njihov sajt radi potvrde. Za Uskrs, 5. maja, parking će sigurno biti besplatan, jer je to nedelja, a nedeljom se inače ne naplaćuje.

Kako saobraća gradski prevoz

Na sajtu Sekretarijata za javni gradski prevoz objavljeno je koji redom vožnje će saobraćati gradske, prigradske i lokalne linije, tokom praznika. Počevši od 1. zajedno sa 6. majom vozila će saobraćati sledećim režimom:

sreda, 01.05.2024. godine – red vožnje za nedelju

četvrtak, 02.05.2024. godine – red vožnje za nedelju

petak, 03.05.2024. godine – red vožnje za nedelju

subota, 04.05.2024. godine – red vožnje za subotu

nedelja, 05.05.2024. godine - red vožnje za nedelju

ponedeljak, 06.05.2024. godine – red vožnje za nedelju

U skladu sa ovim izmenama gradskog prevoza očekujte manje vozila na ulicama, ali i manje gužve u njima.

Taksi usluge skuplje!

Ukoliko odlučite da se vozite taksijem, skuplje ćete platiti vožnju. Naime, tarifa će biti praznična, odnosno - nedeljna, tj. skuplja.

Ovo su tarife:

Start u sve tri tarife košta 270 dinara

vožnja po kilometru košta 96 dinara u prvoj (radni dani i subota od 6.00 do 22.00)

125 u drugoj (22.00-6.00, praznicima i nedeljom)

192 dinara u trećoj tarifi (van gradskog područja)

Čekanje po času taksisti naplaćuju 1.200 dinara

Pošte dežuraju

Za državni praznik - Praznik rada, 1. i 2. maja, kao i tokom Vaskršnjih praznika od 3. do 6. maja, dežuraće 81 pošta širom zemlje. Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 i pošte na graničnim i administrativnim prelazima radiće neizmenjeno - non-stop, osim pošte na graničnom prelazu Gradina koja će biti otvorena od 7 do 18.30 časova. Pošta na aerodromu Nikola Tesla će raditi od 8 do 15 časova.

Od srede do subote, 1. do 4. maja, kao i u ponedeljak, 6. maja, radovaće pošte u svim većim tržnim centrima širom Srbije. Takođe, u četvrtak, 2. maja, subotu, 4. maja, i ponedeljak, 6. maja, biće otvorene i druge dežurne pošte u većim gradovima.

Na dan Uskrsa, u nedelju, 5. maja, dežuraće beogradska Glavna pošta, pošta na aerodromu Nikola Tesla, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

