UKRAJINCI SU PRED VELIKIM IZAZOVOM! Obradović upozorava: Sada je prelomni period rata, DOĆI ĆE DO JOŠ VEĆEG RAZARANJA GRADOVA

Podsetimo, poslednji događaji koji su ostali najupečatljivi je da su Ukrajinici gađali centar Belgoroda. Rusi su na ovo uzvratili i to raketama na Harkov.

Darka Obradovića iz Centra za strateške analize tvrdi da Rusi trenutno stagniraju u Ratu i ne napreduju previše.

- Rusi ništa ne kontrolišu, već uništavaju. Oni su već 2 meseca zagubljeni oko nekih 5 mesta. Složićete se da ide to jako sporo. Apsolutno nije jasno ko koga tu oslobađa. Ako vi imate prisilnu mobilizaciju sa jedne strane, a sad druge za one za koje mislite da oslobađate brane se do poslednjeg. Sve je to jako čudno - tvrdi Obradović.

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se i na nedavno "povlačenje" ukrajinskih vojnika za koje smatra da je to bio dobar potez Ukrajine.

- Ukrajina je napravila dobar manevar izvlačenja svojih snaga. Pošto mnogi neuki lupetaju o slomu i povlačenju. Povlačenje je sastavni deo borbenog dejstva. Znači vi manevrišete tako što ćete izvući snage u jednom trenutku, a onda ćete ih pregrupisati u drugom momentu - rekao je Obradović.

foto: Profimedia

Dodao je da ovaj rat ulazi u svoju najrazorniju fazu.

- Ovaj rat ulazi u svoju najrazorniju fazu. Povećana je upotreba krstarećih i balističkih raketa iz razloga što su Ukrajinci uspešno proterali Ruse sa Zmijskog ostrva. Očekujem da će doći do još većeg razaranja ukrajinskih gradova - tvrdi Obradović.

Nove količine naoružanja i opreme su na putu za Ukrajinu. Predviđena obuka za Ukrajince za novo naoružanje je 3 nedelje. Međutim, Boško Zorić iz Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost smatra da predviđena obuka vremenski nije dovoljno dobro osmišljena i da će ovo biti veliki izazov za Ukrajinu.

foto: Kurir Televizija

- Što se tiče tog oružja koje se šalje za Ukrajinu vi morate imati više stvari u vidu. Jedan od činilaca je otpremanje, ali kada završite otpremanje i popunu ljudstva dolazi obuka. Ona je najvažniji činilac u dostizanju projektovane sposobnosti. Za nju treba vremena. Obuka traje tri nedelje. Vi ćete naučiti čoveka za tri nedelje da napuni lanser, promeni punjenje i zauzme elemente. Međutim, teško ćete dostići onu sposobnost da ovlada pravilnim gađanjem, kao i softverima kojima on mora. U ovakvom izazovnom ratu je to potrebno. Došlo je toliko tehnike do izražaja što nije ni u jednom sukobu do sad od Drugog svetskog rata pa na ovamo. Vi da bi ste pobedili u sukobu morate biti prvi odnosno prvom granatom pogoditi neprijatelja. Ako to ne uradite, druga strana ima savremene radare za lociranje vašeg artiljerskog oružja. U sekundama bi bili otkriveni i sleduje plotun odnosno granata ka vama. Ukrajinci će imati dosta muke i posla, pogotovo izvoditi obuku u ratnim uslovima - rekao je Zorić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:41 UKRAJINCI RAKETAMA NAPALI RUSKI BELGOROD! Politikolog o narednim potezima Rusije: Sad će još ŽEŠĆE UDARITI i to na OVIM mestima