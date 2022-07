STOJKOVIĆ TVRDI DA JE RUSIJA PRIZNALA KOSOVO?! Izneo šokantne trvdnje: Lavrov je napravio veliku grešku SADA NEMA NAZAD

Međutim, Stojković je u toku rasprave izjavio da je Rusija zemlja koja je "priznala Kosovo", a to je voditeljku Jelenu Pejović zainteresovalo, pa je ga je upitala da pojasni svoju tvrdnju.

- Objasniću vam kako je Rusija priznala Kosovo, a potom i kako ne može da se otprizna Kosovo i povuče priznanje. Znate za to? Pa ne znate. O međunarodnom pravu malo ko priča u Srbiji. Kada priznajete jednu državu, to se ne radi tako što dođete i kažete osobi priznajem da ste čovek. Onog časa kada vas tretiram kao čoveka, a ne kao životinju, to znači da vas priznajem kao čoveka. Isto tako i međunarodno pravo. Onog časa kada država uspostavi odnose sa jednim entitetom i uspostavi ih na isti način na koji uspostavlja sa istim entitetima koji imaju međunarodno pravni suverenitet. Tog trenutka vi ste priznali taj međurodni entitet - rekao je Stojković.

foto: Kurir Televizija

Dotakao se i činjenice da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posetio Kosovo i tamo otvorio kancelariju, koja se prema njegovim rečima ne razlikuje od ambasade.

- Lavrov je bio na Kosovu i otvorio međunarodnu kancelariju. Jedino što su promenili, osim što ne postoji ime ambasada, drže ime kancelarija bez ikakve veze sa Beogradom. Moskva ima direktne odnose sa Prištinom - tvrdi Stojković.

Potom je i objasnio zašto se otpriznavanje ne može desiti ni u kom slučaju.

- Ne postoji otpriznavanje države. Ne možete da otpriznate samo odjednom SAD ili Srbiju. Dakle, kada jednom priznate međunarodni legitimitet, tu nikad više nema danas. Možete da imate samo dve opcije. Prva opcija je da prekinete diplomatske odnose sa tom zemljom, međutim, to ne znači da je ta zemlja prestala da postoji. Drugi način je da osvojite tu teritoriju - rekao je advokat.

