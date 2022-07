ŽESTOK VERBALNI OKRŠAJ U STUDIJU KURIR TV! Damjanović: NATO je silovao našu zemlju, a u njoj žive ljudi koji tome aplaudiraju!

Ekskluzivni intervju generalnog sekretara NATO-pakta Jensa Stoltenberga Kuriru možete pročitati u današnjem štampanom izdanju. Inter vju je izazvao burnu polemiku u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija. Stoltenberg daje preciznu sliku planova NATO-pakta, odnosa prema zemljama Balkana, značaju ulaska Finske i Švedske za alijansu. Posebno se bavi pitanjima vojne, humanitarne i medicinske pomoći građanima Ukrajine.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao je članove Evropskog parlamenta da "prestanu da se žale i da iskorače i pruže podršku" Ukrajini. On smatra da bi zemlje članice Evropske Unije trebalo da teže pružanju značajne podrške Ukrajini na duže staze, jer je „cena nepodržavanja mnogo veća“.U Madridu smo jasno stavili do znanja da Ukrajina može da se osloni na našu kontinuiranu podršku.

Gosti Kurir televizije i voditeljke Snežane Petrović bili su Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove, Igor Damjanović, novinar INFOR-a iz Crne Gore koji je boravio na ratištu Donbasa i prof. dr Ilija Kajtez.

foto: Kurir Televizija

- 18. februara sam otišao u Rusiju. Rat je promenio sve. Apsolutno je tačno da je mnogo propagande sa svih strana. Na terenu su slike potresne. Donjeck je gađan fosfornim bombama, koje su zabranjene međunarodnom Ženevskom konvencijom. U Donjecku se masovno bombarduju civilni ciljevi i intenzitet je posao veći od kada su NATO zemlje dostavile naoružanje - rekao je Igor Damjanović, novinar INFOR-a iz Crne Gore koji je boravio na ratištu Donbasa.

foto: Kurir Televizija

Prof. dr Ilija Kajtez ističe da je NATO, kako kaže, "zakucao na vrata Rusije".

- Prirodno je da generalni sekretar NATO-a iznosi sve one teze koje apsolutno stvari gledaju na jedan crno-beli način. Tu postoje neke činjenice koje su neuputne - a to su - NATO je pokucao na vrata Rusije. To je rekao i papa Franja. NATO je na granicama Rusije, a nije obrnuto - istakao je Kajtez u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

Ipak, Beširi je drugačijeg mišljenja.

- Meni deluje da se u Ukrajini alaze ruski vojnici, a ne u Rusiji krajinski vojnici. Deluje mi da će naša međunarodna pozicija biti sve gora, sve dok se ne uvedu sankcije Rusiji. Kada kažete kao i ovde prisutni profesor (misli na prof. dr Iliju Kajteza, prim.aut.) da ste neutralni ili da je to u Ukrajini specijalna operacja, vi se svrstavate na stranu agresora. Ako imate silovatelja i ženu koja je silovana, i vi kažete, ja sam neutralan, vi tu imate zločin - kaže Naim Leo Beširi na šta se Damnjanović nadovezao.

foto: Kurir Televizija

- Sad bih ja upotrebio tu verbalnu konstrukciju kao i gospodin (Naim LEo Beširi) da NATO je silovao našu zemlju, a kod nas žive ljudi koji aplaudiraju i kažu siluj i dalje - rekao je Damnjanović.

Gostovanje možete pogledati u VIDEU ISPOD:

15:45 ŽESTOK VERBALNI OKRŠAJ U STUDIJU KURIR TV Damjanović: NATO je silovao našu zemlju, a u njoj žive ljudi koji tome aplaudiraju!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

05:13 NATO SE PLAŠI TURSKE ZBOG 1 STVARI Stručnjaci ističu: U Pekinškoj deklaraciji između zemalja BRIKSA 105 puta upotrebljena OVA REČ