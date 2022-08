UDOMIO ŠTENE GA PA POJEO?! Bilo je baš mekano i ukusno! Da nemaš još neko kuče za paprikaš? VIDEO

Muškarac iz Malezije priznao je da je ubio i pojeo štene koje je udomio, a onda je imao drskosti da pozove ženu od koje je uzeo psa da je pita da li ima još kučića za udomljavanje.

Osoba sa Fejsbuka "May Ccus", koja spasava lutalice sa ulica, pozvala je preko društvenih mreža sve da bojkotuju štand sa sojom na pijaci Taman Konagut u Kuala Lumpuru jer je vlasnik tog štanda udomio jednog psa od nje i onda ga pojeo.

"Pre dve godine udomila asam psa kod ovog čoveka. Uverio me je da će voleti štene. Kada sam ga danas obišla da se raspitam o psu priznao mi je da je napravio paprikaš od njega i pojeo ga i pitao me je da li imam još (pasa). Rekao mi je da mu je meso bilo mekano i ukusno i da i on i njegov ujak vole pseće meso", napisala je Mej.

Mej je objavila i snimak na kom prodavac soje priznaje da je ubio psa, iako je prvo rekao da je ujak bio taj koji je ubio kuče.

Kada ga je Mej pitala zašto joj nije vratio psa, ako ga već nije želeo, muškarac je odgovorio da je pas bio njegov i da se nje ne tiče da li je štene živo ili mrtvo.

Uz to, dodao je, on voli pseće meso.

