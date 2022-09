DA LI ĆE SE VILIJAM I HARI POMIRITI? Sahrana kraljice Elizabete II mogla bi da bude poslednja prilika da se zaleči razdor u Firmi

Baš kao što je bilo pre 25 godina i osam dana, septembarsko sunce obasjalo je Vilijama i Harija dok su hodali jedan pored drugog iza kovčega. Ali sve ostalo je bilo drugačije.

Pre četvrt veka, braća su bila ujedinjena u tuzi zbog iznenadne smrti svoje majke i njihove veze su se delovale neraskidivo. Juče je ostala samo njihova zajednička tuga zbog smrti njihove bake, kraljice Elizabete II.

Nije postojala ljudska barijera koja bi ih razdvojila kao prošle godine na oproštaju od princa Filipa kada je između njih stajala krupna figura njihovog rođaka, sina princeze Ane, Pitera Filipsa.

Na sahrani svoje majke bili su samo dečaci koji su jedva podizali pogled sa zemlje. Juče su ukočeno zurili ispred sebe, Hari bez šešira u tamnoj civilnoj odeći, Vilijamove oči prekrivene širitom vojne kape.

Obojica su se nosili dostojanstveno i sa poštovanjem, nečitljivi posmatraćima koji su se nadali nekom znaku pomirenja, nekoj razmeni bratske ljubavi, čak i tračaku oproštaja.

Tragedija koja ih je okupila mogla da učini takav gest neumesnim. Pre dvadeset pet godina, kada je kovčeg princeze Dajane nakratko nestao ispod luka Vajthola, Vilijama je njegov deda ohrabrujuće potapšao po ramenu, uveren da ih niko neće videti. Ovoga puta, povorka je bila formalna do samog kraja.

Pa ipak, ako je postojala prilika da se ovaj najtragičniji raskol izleči, to je sigurno sada, smatra Dejli mejl.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Četiri dana ranije, kada su se Hari i Megan pridružili Vilijamu i Kejt da pogledaju cveće i pozdrave podanike isred zamka Vindzor, nije bilo prikrivanja hladnoće koja sada postoji između braće od kojih je nekada zavisila dugoročna budućnost kraljevske porodice.

Umesto prirodne, spontane četvorke bioli su nezgrapni i neodlučni. Postavlja se pitanje da li će Hari prihvatiti maslinovu grančicu koja mu je ponuđena?

Kada je princ Filip umro, Hari je kasno sleteo u Britaniju nakon dugog leta iz Kalifornije. Otkrio je da je mnogo toga propustio. Pokušaji pomirenja sa bratom su propali i on je ubrzo krenuo kući sinu Arčiju i Megan, koja je tada bila trudna sa njihovom ćerkom Lilibet.

Ovog puta nije bilo potrebe za hitnim letom preko Atlantika — on je već bio u Britaniji kada je kraljica umrla prošlog četvrtka.

To je značilo da je bio svedok izuzetnog izliva nacionalne tuge i žalosti koji je zahvatio zemlju od samog početka.

Ako je ikada poželeo da preispita odluke koje je doneo, onda nije bilo boljeg mesta za početak nego juče ispred Vestminstera, dok je nemo stajao iza svog oca, kralja Čarlsa III.

Večera u Bakingemskoj palati Prinčevi Vilijam i Hari pridružili su se ostalim članovima kraljevske porodice na večeri u Bakingemskoj palati nakon što su sinoć primili dočekali u Londonu kovčeg sa posmrtnim ostacima Elizabete II. Kejt i Megan su takođe bile prisutne na večeri dok je kraljica provela poslednju noć u palati pre nego što je prebačena u Vestminstersku palatu gde će ostati do sahrane. Večera je za mnoge bila znak da su braća ostavila po strani svoje nesuglasice kako bi predstavili ujedinjeni front dok kraljevska porodica oplakuje smrt kraljice.

Bilo bi lako ograničiti princa i njegovu suprugu na neku manju, sporednu ulogu, kao što je to učinjeno tokom proslave platinastog jubileja. Tom prilikom realnost njihove uloge kao "nižih" članova kraljevske porodice dok su sedeli pored kraljičinih rođaka u manje istaknutim klupama u katedrali Svetog Pavla nije mogla biti jasnija.

Da se isto dogodilo i ove nedelje, procenjuje britanski tabloid sami bi bili krivi za to. Njihove žalopojke i pritužbe iz Montesita, često bezosećajne, nastavljaju se nesmanjenom brzinom. A predstojeće objavljivanje Harijevih memoara nadvija se nad svima kao bauk.

Ipak, kralj Čarls i princ Vilijam su pokazali svoju velikodušnost, ocenjuje Dejli mejl. Umesto da bude isključen, Hari je doveden u centar stvari. Bio je na svom mestu pored brata i iza oca.

U Vestminster holu, on i vojvotkinja od Saseksa stajali su tačno onako kako bi trebalo po redosledu sukcesije, iza Vilijama i Kejt, da odaju poštu kraljičinom kovčegu.

Što se tiče Megan, i njoj je ukazano poštovanje koje zaslužuje snaja monarha.

foto: Profimedia

Dok je Hari šetao sa bratom, njegova žena je putovala u kraljevskoj limuzini sa njegovom tetkom Sofi, groficom od Veseksa. Bila je druga u konvoju kraljevskih automobila iza kraljice Kamile i Kejt, nove princeze od Velsa.

U fino podešenom svetu monarhije ovo je više od simboličnih gestova. Ovde je Hariju pokazano mesto koje mu pripada u kući Vindzor, ako ikada poželi da se vrati i pokupi konce svog kraljevskog života.

Ono što je jasno jeste da se prema njemu – barem ne još – ne ponašaju kao što se kraljevska porodica ponašala prema drugoj, mnogo voljenoj ličnosti koja je izabrala izgnanstvo umesto dužnosti. Kralj Edvard VIII i njegova supruga Volis — kojoj je uvek bila uskraćena titula NJ.K.V — nikada nisu bili istinski dobrodošli u Britaniji nakon abdikacije.

Da li Hari to shvata? Da li on uopšte vidi razliku? Ispitujući sada sve tanje redove kraljevske porodice, čak i on mora da vidi koliko je potreban ocu i bratu. Pitanje je da li će Hari iskoristiti priliku?

Međutim, postoji još jedan faktor. U Americi, gde slava Saseksovih jenjava, koliko će značajna biti centralna uloga Harija i Megan ove nedelje? Koliko će to udahnuti svež život njihovom brendu?

Odgovor je, naravno, da će brend biti transformisan njihovom bliskošću sa epskim događajem koji je zahvatio svet. Ponovo su potvrdili svoj status autsajdera sa mestom pored ringa u velikim istorijskim prilikama.

Mesecima su iz Kalifornije curele glasine da je Hari nostalgičan, da mu nedostaju prijatelji, stari vojnici, pa čak i englesko selo. Neki od njegovih najstarijih prijatelja često se pitaju šta radi po ceo dan?

Pošteno je reći da sa Megan i decom on ima sređen i izuzetno srećan porodični život. I bila bi greška zanemariti činjenicu da je on ovde zbog svoje ljubavi i naklonosti prema kraljici i da je bio iskreno tužan.

Njegova dirljiva izjava o njenoj "nepokolebljivoj gracioznosti i dostojanstvu“ je svedočanstvo o tome.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Ali prilika za članove kraljevske porodice retko kuca više puta. Njegov otac i brat su mu ponudili put nazad i on je mogao dobro da pogleda i razmotri život koji je ostavio iza sebe.

Ovde postoji pragmatizam sa Čarlsove i Vilijamove strane: on im je potreban. Smanjivanje kraljevske porodice je u redu, ali za samo dve godine ona je izgubila veliki deo svoje vatrene moći: osramoćenog Endrua, odsutne Harija i Megan, a sada i kraljicu.

Uskoro će se oni kraljevski rođaci, Glosteri i Kenti, koji su u senci naporno radili, povući. Biće potrebe za više članova kraljevske porodice, a ne manje.

Za Harija bi svaki korak ka ponovnom kraljevskom angažmanu značio značajan kompromis. Može li da otkaže knjigu, na primer, i da li može da zaustavi beskrajne kritičke i sebične intervencije svoje žene o tome koliko su se kraljevski članovi otrcano ponašali prema njima?

Kompromis bi bio potreban i sa Vilijamove strane - i njemu neće biti lako da oprosti. Prema rečima jednog insajdera: Možeš da se izviniš ali ne možeš da povučeš stvari koje si rekao, a Hari i Megan su rekli užasno mnogo toga uvredljivog.

Ako do nekog oblika pomirenja dođe i Hari bude spreman da nastavi svoj život ovde, gde bi to ostavilo Megan?

foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Da li bi mogli da pronađu novi kraljevski model koji bi Hariju omogućio da se ponovo pridruži Firmi, a njegovoj ženi da ima poludefinisanu ulogu?

Dejli mejl navodi da je to moguće. Ovakva uloga se vremenom razvila za princezu Dajanu, koja je nastavila da podržava Čarlsa na nacionalnim događajima i tokom razlaza, ali je sledila svoj put. Razlika je, naravno, u tome što Dajana nije komercijalizovala svoj život kao što su to učinili Megan i Hari.

I upravo iz tog razloga, tragično, i pored svih pozitivnih znakova koje je izazvalo prisustvo para, čak ni najoptimističniji dvorjani ne veruju da postoji put nazad za vojvodu i vojvotkinju od Saseksa.

Naravno, oni će se vratiti na Čarlsovo krunisanje, ali posle toga?

U godinama koje su pred nama, neuspeh u prepoznavanju mogućnosti koje su im predstavljene ove nedelje može se pokazati kao najveća greška para do sada.

Kurir.rs