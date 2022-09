"PUTIN RADI ISTO ŠTO I HITLER" Žestoka rasprava u Usijanju: Porediti ovu dvojicu može samo da se SRBIJI OBIJE O GLAVU (VIDEO)

Večerašnja emisija Usijanje bavila se analizov govora predsednika Srbije Aldeksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama u svetlu ratnog sukoba Rusije i Ukrajine.

foto: Profimedia / Roger-Viollet, EPA / Sergey Guneev / Kremlin, Kurir TV

Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju, uporedio je poteze ruskog predsednika Vladimira Putina sa onim koje je radila nacistička Nemačka.

foto: Printscreen Kurir TV

- Izazov za međunarodnu zajednicu nastaće kad Rusija bude prihvatila rezultate referenduma na teritorijama koje su zauzeli u Ukrajini. To će drastično povećati pritisak ne samo na Srbiju već i na sve zemlje koje nisu uvele sankcije Rusiji. Jer da budemo realni, to se nimalo ne razlikuje od onog što je Hitler uradio kad je uzeo sudetske zemlje, kada je anektirao Austriju i zauzeo zapadnu Poljsku. To će svet vratiti u 1939. godinu i tad će zapadni političari reagovati mnogo oštrije i da će se pojačati pritisci na Vladu Srbije - rekao je Miletić.

Na ovu izjavu burno je reagovao njegov sagovornik u emisiji Vladimir Marinković, narodni poslanik i osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

foto: Printscreen Kurir TV

- Ja moram da reagujem na ovu izjavu. Porediti ovu rusku invaziju i intervenciju u Ukrajini s Hitlerom nije primereno. Ruska intervencija je za svaku osudu, ali nije u interesu naše zemlje da govorimo tako jer nije tačno iako su svi ti potezi za osudu. Opet ulazimo u zamku da zbog radikalne retorike uletimo u tu zamku velikigh sila - rekao je Marinković.

Kompletnu raspravu pogledajte u isečku emisije Usijanje.

02:00 PUTIN RADI ISTO ŠTO I HITLER Žestoka rasprava u Usijanju: Porediti ovu dvojicu može samo da se SRBIJI OBIJE O GLAVU

